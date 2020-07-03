Гривня стабілізувалася після різкого падіння – дані НБУ

Курс гривні стабілізувався після різкого падіння, свідчать дані на сайті Національного банку України.

Довідкове значення курсу гривні до долара на 12:00 становить 27 гривень 20 копійок. Таким чином, долар зміцнився на дві копійки.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Наступного дня долар подорожчав на 41 копійку, а євро – на 66.