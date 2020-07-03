Заява Смолія стала повною несподіванкою – видання (огляд преси)

В центрі уваги сьогоднішньої преси – заява про відставку голови Нацбанку Якова Смолія. Він зазначив, що до цього рішення його спонукав «систематичний політичний тиск».

«Міжнародні партнери стурбовані відставкою глави Нацбанку» – у статті під таким заголовком газета «Україна молода» пише, що заява Смолія стала повною несподіванкою в українських політичних колах. Ще якихось півтора місяця тому, в травні 2020-го, пан Смолій в інтерв’ю «Бі-Бі-Сі» говорив, що має намір перебувати на своїй посаді до кінця каденції, тобто до 2025 року.

Видання нагадує, що Нацбанк Яків Смолій очолив у березні 2018 року, а термін каденції голови НБУ становить 7 років. Тож те, як несподівано змінив своє рішення очільник Національного банку, та те, з яким поспіхом президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Смолія з посади (його парламент отримав на ранок 2 липня), свідчить, на думку газетярів, про серйозний конфлікт між головою регулятора та Банковою.

Відставка Якова Смолія спровокувала паніку на фінансових ринках і сколихнула валютний ринок України, стверджує газета «День». У четвер зранку курс в обмінниках підскочив до 27,25 гривні за долар США. І це не кінець, зазначає видання. Представники Заходу та низка українських експертів навипередки обіцяють Україні стрімке падіння національної валюти.

«Дотисли банки... дотиснемо і економіку. Зробимо це разом, – цитує видання інвестиційного банкіра Сергія Фурсу. – Останній дорослий пішов із дому, де купа інфантильних підлітків, алкоголю та сірників».

«Заява голови НБУ про відставку через політичний тиск «може закінчити короткий час фінансової стабільності в Україні», – зазначає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Журналісти погоджуються з експертом, і зазначають, що своєю відставкою Яків Смолій таки завдав удару по економіці України. Міністерство фінансів навіть було змушене відмінити розміщення єврооблігацій на суму 1,75 мільярда доларів США.

Хто стане наступним головою Нацбанку наразі невідомо, пише далі газета. Але те, що старт на посаді у нього буде не з легких, вже зараз можна сказати. Зберегти незалежність регулятора і продемонструвати чітку, виважену та зрозумілу політику НБУ для Заходу – це задача мінімум вже на перші дні роботи. Про це йдеться в матеріалі «Останній дорослий» чи «слабка ланка». Це ще доведеться з’ясувати».

«Європарламент критикує природоохоронну політику України» – у матеріалі під таким заголовком газета «День» пише про екологічні негаразди в державі. І про те, що треба боротися не лише з наслідками, які спричиняють природні лиха. А й усувати їх причини, принаймні бути до них максимально готовими.

Видання наголошує, що, можливо, нарешті владі варто взяти до уваги рекомендації та напрацювання громадської екологічної спільноти, адже про всі можливі виклики та загрози від природних лих експерти розповідали не один рік. «Не чують і не бачать – така позиція влади, а пожинати наслідки доводиться простим людям», – наголошує газета.

Минулого тижня члени Європейського парламенту підготували лист до українського уряду та парламенту, в якому висловили стурбованість щодо трьох основних проблем у природоохоронній політиці України. Про паводки та повені – ані слова. Але у природі все взаємопов’язано. Йдеться про екологічні втрати від діяльності лісової промисловості, недотримання закону про оцінку впливу на довкілля (ОВД) та відсутність гарантії безпеки природоохоронних активістів.