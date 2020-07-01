Яків Смолій подав Зеленському заяву про відставку з посади голови НБУ

Голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення. Як повідомляє пресслужба регулятора, причина такого рішення – систематичний політичний тиск.

Повідомляється, що Яків Смолій написав заяву за власним бажанням.

«Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні», – пояснив своє рішення Яків Смолій.​

В Офісі президента наразі публічно не коментували рішення голови НБУ.

Яків Смолій на посаді голови НБУ – з березня 2018 року.