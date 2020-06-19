Посли G7 в Україні застерігають Раду від тиску на незалежність Нацбанку

Представництво країн «Групи семи» в Україні прокоментувало проєкт постанови Верховної Ради про діяльність Національного банку. Відповідну заяву пресслужба представництва оприлюднила 19 червня.

Незалежність українського центрального банку у G7 вважають однією з найважливіших реформ, які уряд України провів після Революції гідності.

«НБУ допоміг досягти макрофінансової стабільності, вирішити важку банківську кризу та відновити довіру до банківського сектору, затьмарену самоуправством та корупцією», – йдеться в заяві.

У G7 побоюються, що втрата Нацбанком незалежності зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду «щодо побудови безпечної, успішної та демократичної країни».

18 червня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про доповідь голови Національного банку Якова Смолія, з якою він виступив у парламенті в травні.

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Документ, який ініціював народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський, засуджує політику Нацбанку та пропонує висновок, що вона «не сприяла захисту економіки від впливу зовнішніх негативних впливів протягом 2019 року та під час карантину у 2020 році, а також не дозволила надати банківській системі України достатню підтримку для запобігання економічній кризі, а отже була неефективною».

Постанова також пропонує створення Тимчаосовї слідчої комісії для «розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках».