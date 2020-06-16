Битва за «Приватбанк»: держава Україна отримала ще одну перемогу, але що далі?

15 червня Верховний суд України залишив чинним рішення Національного банку про те, що члени родини Суркісів були пов’язаними особами з «Приватбанком», коли той ще не був у державній власності. Таким чином держава не втратить один мільярд гривень, які під час націоналізації «Приватбанку» списали з рахунків Суркісів і перетворили у нові акції вже державного банку.

Для держави це лише тактична перемога.

По-перше, суд лише постановив, що справа має слухатися не в адміністративному проваджені, а в цивільному, бо стосується коштів фізичних, а не юридичних осіб. Це означає, що інший суд теоретично таки може скасувати рішення НБУ.

По-друге, ця справа – лише одна з сотень інших справ, в яких державний «Приватбанк» протистоїть його колишнім власникам та особами, що пов'язані з ними.

Рішення суду і співпраця з МВФ

Але і недооцінювати цю перемогу для України не варто. За справою уважно стежив МВФ, який нещодавно перерахував Україні перший транш допомоги за програмою stand-by в розмірі 2,1 мільярда доларів. У тексті меморандуму з урядом України фонд непокоїться: «несприятливі рішення судів щодо резолюцій Національного банку, особливо які стосуються «Приватбанку», який було націоналізовано і докапіталізовано... коштом п’яти відсотків ВВП, створюють значні ризики для фінансової стабільності і державних фінансів».

У нас ще є понад 500 судових справ, порушених проти «Приватбанку» в Україні колишніми власниками та пов'язаними з ними особами

Тож для подальшої співпраці з фондом рішення суду мало критичне значення: якби 15 червня рішення НБУ таки скасували, це могло б запустити ланцюжок подібних рішень у позовах інших фізичних та юридичних осіб, які в 2016 році НБУ визнав пов’язаними з власниками банку. У такому випадку, державний «Приватбанк» мав би повернути вже не один, а майже 30 мільярдів гривень.

«Це ще одна важлива юридична перемога для банку та для України», – каже голова правління «Приватбанку» Петр Крумханзл. Однак додає: «Звичайно, це ще не кінець історії. У нас ще є понад 500 судових справ, порушених проти «Приватбанку» в Україні колишніми власниками та пов'язаними з ними особами».

Тепер питання у тому, чи зможуть Суркіси оскаржити рішення НБУ про визнання їх інсайдерами «Приватбанку» в цивільних судах. Економічний оглядач та співавтор книги про цей банк «Приватна історія» Андрій Яницький вважає, що на користь «Приватбанку» має спрацювати нещодавно ухвалений банківський закон. Він, до речі, був ключовою вимогою надання Україні кредиту від МВФ.

Новий закон, який також називають «антиколомойським», не дозволяє повертати націоналізовані банки їхнім колишнім власникам, натомість прописує процедуру компенсації втрат. Один із колишніх власників «Приватбанку» Ігор Коломойський у минулому році говорив, що був би задоволений, якби йому повернули два мільярди доларів, а не сам банк.

«Я думаю, Коломойському важливіше отримати контроль над «Приватбанком», ніж гроші. Чому? Бо контроль над «Приватбанком» означає контроль над всіма судовими справами в міжнародних юрисдикціях проти Коломойського. І там вже йдеться не про один мільярд доларів. І там йдеться про підозри у вчиненні злочинів», – вважає Андрій Яницький.

Державний «Приватбанк» судиться із колишніми власниками у кількох країнах: у США, Великій Британії, Швейцарії, Ізраїлі та на Кіпрі. Зі згадок у ЗМІ, а також тексту самого позову випливає, що колишні власники банку можливо відмивали виведені з «Приватбанку» кошти через купівлю нерухомості у США. Справу веде ФБР.

Це ще одна причина, чому рішення Верховного суду 15 червня є важливим: у колишніх власників тепер менше шансів довести, що процедура націоналізації була незаконною. Відповідно держава зможе продовжити роботу над поверненням виведених коштів.

Націоналізацію банку колишні власники успішно оскаржили в Окружному суді Києва у 2019 році. «Приватбанк» подав апеляцію – справу розглядають у Шостому апеляційному суді, але процес тимчасово зупинили. Рішення Верховного суду 15 червня по суті розблокувало цей розгляд.

«Антиколомойський» закон можуть скасувати

Повернути «Приватбанк» колишнім власникам прямо забороняє новий закон про банки, який ще називають «антиколомойським» законом. Але і його можуть скасувати. 11 червня 64 народні депутати звернулися до Конституційного суду щодо його конституційності.

Саме від рішення Конституційного суду буде залежати те, чи зможе Україна виконати умови меморандуму з МВФ. Практика показує, що часто українські суди ухвалюють рішення на користь структур Ігоря Коломойського. Серед інших, вироки на користь його компаній часто виносив Баришівський суд.

Все дуже залежить від окремого судді, від обставин, від контексту, від політичної ситуації

Тому справи проти колишніх власників «Приватубанку» представники нині державного банку намагаються ініціювати у закордонних юрисдикціях. На думку Андрія Яницького, вони більше довіряють закордонним суддям. З іншого боку, колишні акціонери намагалися довести, що справи не мають розглядатися, зокрема, у Великій Британії, бо суд не має відповідної юрисдикції.

«В Україні немає прецедентного права, тому все дуже залежить від окремого судді, від обставин, від контексту, від політичної ситуації в країні. В нас суди не можна ще назвати реформованими, не можна назвати повністю незалежними», – пояснює Яницький.

Суди по «Приватбанку» тривають з 2016 року. Усього в Україні зараз понад 500 процесів на різних стадіях, в яких колишні акціонери та пов’язані з ними особи намагаються оскаржити процедуру списання їхніх коштів та активів у капітал банку. Аби зберегти довіру МВФ, українській владі необхідно повернути кошти, які були виведені з банку колишніми власниками у період з 2013 по 2016 роки.