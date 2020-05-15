LIVE | Закон про банки. Зеленський переміг Коломойського?

- Верховна Рада України ухвалила так званий «антиколомойський» закон. Чи справді олігарх Ігор Коломойський зазнав поразки?
- Кредит МВФ. Чи отримає Україна необхідну фінансову допомогу?
- Чому закон про банки підтримали не всі фракції парламенту?
- Відсутність монобільшості. Голосування знову продемонструвало проблеми у фракції «Слуга народу».
Учасники програми:
Олексій Мовчан, народний депутат України («Слуга народу»);
Олександр Качура, народний депутат України («Слуга народу»);
Юлія Клименко, народний депутат України («Голос»);
Андрій Яніцький, співавтор книги про «Приватбанк», економічний оглядач;
Тарас Загородній, політтехнолог.
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