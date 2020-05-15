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15 травня 2020, Київ 15:20
Політика

LIVE | Закон про банки. Зеленський переміг Коломойського?

Початок ефіру о 14:00

  • Верховна Рада України ухвалила так званий «антиколомойський» закон. Чи справді олігарх Ігор Коломойський зазнав поразки?
  • Кредит МВФ. Чи отримає Україна необхідну фінансову допомогу?
  • Чому закон про банки підтримали не всі фракції парламенту?
  • Відсутність монобільшості. Голосування знову продемонструвало проблеми у фракції «Слуга народу».

Учасники програми:

Олексій Мовчан, народний депутат України («Слуга народу»);

Олександр Качура, народний депутат України («Слуга народу»);

Юлія Клименко, народний депутат України («Голос»);

Андрій Яніцький, співавтор книги про «Приватбанк», економічний оглядач;

Тарас Загородній, політтехнолог.

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