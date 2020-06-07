Реєстр власників офшорів: чи зможуть США зупинити потік «брудних» грошей із країн колишнього СРСР?

Чи можуть Сполучені Штати вжити рішучих заходів для боротьби з потоком брудних грошей, що їх відмивають у США та на офшорних зонах чільні посадовці та їхні сім’ї, а також олігархи з країн, що постали на теренах колишнього СРСР? Цей процес складний, але без його позитивного вирішення ці нові незалежні держави і далі будуть в руках людей, які прагнуть збагачення за державний рахунок, що є головною перешкодою на шляху до економічного та соціального успіху цих країн.

Коли український «Приватбанк» подав позов у США проти свого колишнього власника Ігоря Коломойського рік тому, він стверджував, що олігарх використав низку анонімних підставних компаній, зареєстрованих в американському штаті Делавер, для здійснення того, що було названо «нахабною крадіжкою».

Ігор Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов використали зареєстровані в Делавері компанії із обмеженою відповідальністю (LLCs), які є популярними через можливість не подавати дані про кінцевих власників – для придбання підприємств та нерухомості на сотні мільйонів доларів вкрадених коштів, стверджує юридичне представництво націоналізованого «Приватбанку».

Коломойський і Боголюбов «подолали велику відстань для приховування їхньої власності та контролю над американськими активами», – говориться у позові, який було подано в Делаверський суд 21 травня минулого року.

Два нових законопроєкти нині перебувають в Конгресі США і можуть зробити такі операції важчими для здійснення – і легшими для американських правоохоронних органів відразу ідентифікувати бенефіціарів компаній-оболонок, що прискорить розслідування.

Посилаючись на неназвані джерела, американське видання The Daily Beast повідомило в квітні минулого року, що ФБР веде розслідування проти Коломойського та Боголюбова щодо здійснення можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням грошей.

Слабкі вимоги щодо реєстрації в таких штатах як Делавер, Вайомінг та Нью Мексико – які вимагають менше інформації при створенні компанії аніж коли ви реєструєтесь в бібліотеці – допомогли перетворити США в провідний офшорний рай для злочинців та корумпованих чиновників з усього світу, включно з країнами, що постали замість колишнього СРСР.

Британська Мережа за справедливі податки (Tax Justice Network) поставила США на друге місце після Кайманових островів у цьогорічному дослідженні країн, які «найбільше невибагливі» в дозволах багатим людям та злочинцям приховувати їхні статки та відмивати гроші.

Ви також не повинні недооцінювати деякі неочікувані наслідки, яке може створити сонячне світло (більша прозорість)

Зараз Конгрес США розглядає законопроєкти, після ухвалення яких буде створено федеральну базу даних бенефіціарів (кінцевих власників) компаній-прокладок та компаній з обмеженою відповідальністю для зменшення зловживань з боку кримінальних елементів та корумпованих чиновників. Це відбувається після нового глобального поштовху до більшої фінансової прозорості після оприлюднення в 2016 році «Панамських паперів» – витоку секретних юридичних документів та фінансових даних, які висвітлили глобальну схему уникнення податків у світових масштабах.

Палата представників Конгресу США ухвалила Акт щодо корпоративної прозорості у жовтні, за яких з результатом 249 проти 173 голосували і республіканці, і демократи. Демократ з Нью-Йорка Каролін Малоні, яка була одним з ініціаторів закону, висловлює сподівання, що Конгрес ухвалить закон в цілому ще цього року.

Інший пакет законопроєктів під загальною абревіатурою ILLICIT CASH («Протиправна готівка» – повна назва: Акт про покращення законів щодо відмивання грошей та збільшення комплексної інформації для виявлення злочинної діяльності в компаніях-прокладках – ред.) нині перебуває на розгляді у Комітеті з питань банківської діяльності, житла та міських справ сенату США.

Кому вигідно?

Обидва законопроєкти вимагають від бенефіціарів компаній з 20 чи меншою кількістю працівників та річним прибутком в $5 мільйонів або й менше, розкрити свої повні імена, дату народження, нинішнє місце проживання, ідентифікаційний номер американського посвідчення чи іноземного паспорту. Всі ці дані мають подаватися до Мережі запобігання фінансових злочинів (FinCEN), яка є підрозділом Міністерства фінансів США.

Ми є єдиною розвинутою країною в цілому світі, яка й досі не вимагає оприлюднення такої інформації. Чесно кажучи, соромно за це

Такі компанії мають подавати поновлені дані кожного року. Палата представників Конгресу також вимагає від іноземних бенефіціарів подавати копію їхнього паспорту. Бенефіціаром вважається будь-хто, хто «має значний контроль» або володіє 25-ма і більше відсотками акцій компанії.

«Ми є єдиною розвинутою країною в цілому світі, яка й досі не вимагає оприлюднення такої інформації. Чесно кажучи, соромно за це», – сказала Малоні 20 травня під час вебінару, організованого Інститутом Кеннана – провідним американським дослідницьким центром з проблематики Росії та Євразії.

Всі 28 членів ЄС вже вимагають дані про кінцевих бенефіціарів для всіх компаній, які зареєстровані на їхніх територіях і нині планують зробити ці дані публічними в різній мірі.

Вимогливіші європейські стандарти змусили злочинців переводити гроші до США, сказав сенатор Чак Ґрасслі (штат Айова) під час слухань у Конгресі у 2018 році.

Навіть податкові раї на кшталт Британських Віргінський островів чи Кайманових островів або Панами вже запровадили реєстрацію кінцевих бенефіціарів. Британські Віргінські острови та Кайманові острови з 2023 року зроблять такі дані доступними публічно.

Про що тут йдеться – щоб зробити легшим для правоохоронних органів пройти крізь пласти власників та структур і вийти на «велику рибу» нагорі

Американська база даних, як передбачає законопроєкт, буде доступна лише правоохоронним органам, які можуть проводити розслідування, і не буде доступна публічно. Фінансові установи теж зможуть користуватися базою даних, але лише з дозволу компаній.

Законопроєкт має підтримку правоохоронних органів та фінансових інституцій.

«Про що тут йдеться – щоб зробити легшим для правоохоронних органів пройти крізь пласти власників та структур і вийти на «велику рибу» нагорі», – сказав Радіо Свобода професор Делаверської школи економіки Лоренс Гамермеш.

Деякі експерти переконані, що ефект від ухвалення закону може бути меншим.

Лоуренс Донаг’ю з однієї з юридичних фірм в штаті Делавер, яка спеціалізується на створення офшорних компаній, сказав Радіо Свобода, що він не думає, що закон матиме великий ефект в боротьбі зі злочинною діяльністю, що пов’язана з компаніями-прокладками.

Правоохоронні органи вже мають змогу дізнаватись про кінцевих бенефіціарів зареєстрованих у США компаній-прокладок, відстежуючи їхні податкові та банківські дані. Компанії зобов’язані подавати дані про кінцевих власників до фінансових установ коли вони відкривають рахунки. А ті, хто має намір порушити закон, «в будь-якому разі подадуть неправдиву інформацію», каже Донаг’ю.

Нельсон Банн-молодший, виконавчий директор Національної Асоціації адвокатів, не погоджується з цим. Він каже Радіо Свобода, що Внутрішня податкова служба нині не збирає дані про кінцевих власників в обсязі, який був би достатнім чи корисним для слідчих. Ба більше, доступ до даних, які має Внутрішня податкова служба, для слідчих «є надзвичайно важкою справою» і це можна зробити лише із залученням федеральних правоохоронних та юридичних органів. Це також дорога і час витратна справа.

«Це значно уповільнить розслідування, усуне слідчих та рівні штату та на місцевому рівні, які не мають ресурсів для спільного слідства з федеральними органами, і створить велику проблему з браком ресурсів для прокурорів на місцевому рівні та рівні штату щодо отримання інформації, яка все одно може завести в глухий кут в процесі розслідування», – каже він в інтерв’ю Радіо Свобода.

Питання реалізації

Росс Делстон, базований у Вашингтоні адвокат, який є фахівцем з боротьби проти відмивання грошей, сказав, що Конгресу потрібно розширити ресурси для Мережі з боротьби проти фінансових злочинів якщо є розрахунок щоб закон справді мав якийсь реальний ефект.

«Без значного збільшення бюджету та штату Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами, цей закон не буде реалізований», – каже він Радіо Свобода.

Спроможність Мережі перевіряти інформацію про іноземних бенефіціарів – зокрема тих, що походять з колишнього СРСР, – може бути складним, оскільки важлива інформація, включно з кредитною історією, може бути недоступна, каже Делстон.

Декілька американських штатів дозволяють створювати компанії з обмеженою відповідальністю без розкриття хто є менеджерами чи власниками. Сама реєстрація триває кілька хвилин і процес зазвичай коштує лише кількасот доларів – в залежності від штату.

Той, хто реєструє таку компанію в штаті Делавер, мають подати ім’я та адресу людини, через яку буде здійснюватися комунікація з владою. Ця людина не повинна бути членом чи менеджером новозареєстрованої компанії-оболонки і може не мешкати постійно в Сполучених Штатах.

Якщо інші штати, можливо, вимагають трохи більше інформації для реєстрації компанії, ніде в них не проводять перевірку поданих даних, що дозволяє потенційні зловживання. Ба більше, компанії з обмеженою відповідальністю в штатах, які вимагають більше інформації, можуть бути у власності анонімних компаній зі штатів Делавер, Вайомінг та Нью-Мексико.

Клінт Кунс, партнер-засновник в Anderson Law Group, яка спеціалізується на стратегії захисту активів, включно з компаніями-прокладками, каже, що єдиним шляхом не дати шахраям здійснювати зловживання була б вимога до кожного бенефіціара підтверджувати його ідентичність через ідентифікаційний документ, що його мав би видавати уряд.

«Це б вирішило питання, але ніхто не має пропускної спроможності чи грошей для того, аби зробити це», – каже Кунс.

Погана компанія?

Віктор Бут, російський перемитник зброї, який відбуває 25-річний термін ув’язнення у США після вироку 2011 року за звинуваченнями в змові щодо вбивства громадян США і продажу зброї терористам, використовував десятки компаній-прокладок для приховування активів в Сполучених Штатах, включно на території штату Делавер.

Колишній український прем’єр Павло Лазаренко, який відбув термін ув’язнення у США за відмивання грошей, проводив кошти через низку компаній по цілому світу, включно з анонімними компаніями-прокладками з реєстрацією в штаті Вайомінг.

Компанії з обмеженою відповідальністю нині часто використовуються для придбання нерухомості у США, особливо люксусової нерухомості в Нью-Йорку та Маямі, що дозволяє власникам зберігати анонімність.

Але злочинці та ті, хто хоче відмити гроші, зловживають такою можливістю, купуючи нерухомість через компанії з обмеженою відповідальністю в готівкових трансакціях. Міністерство фінансів США почало боротися з такими трансакціями у вибраних містах в той час як Нью-Йорк почав вимагати більше інформації про власників компаній.

Денис Кацив, син колишнього міністра транспорту Московської області в Росії, використав компанії з обмеженою відповідальністю для приховування купівлі за готівку квартири на Мангеттені в Нью-Йорку зa $6,25 мільйонів – частково за гроші, які Міністерство юстиції США вважає вкраденими з російського бюджету.

Якщо буде ухвалено один з законів, його ефект можуть відчути не лише на Мангеттені чи в Маямі, але також і за межами США – включно з Москвою, Києвом та іншими центрами впливу в колишньому СРСР, звідки походять десь $300 мільйонів незаконних прибутків, що їх щорічно переводять до США.

Александр Кулі, директор Інституту Гаррімана при Колумбійському університеті і автор книжки про відмивання грошей и Центральній Азії, каже, що суворіший американський контроль може призвести до переведення деяких грошей на Близькій Схід та до Азії, але все одно Америка залишатиметься привабливою.

Однак, каже він, американське законодавство щодо створення реєстру власників-бенефіціарів може мати непрямий вплив на регіон через кращі глобальні стандарти проти відмивання грошей, які б тоді мали позитивний вплив на інші офшорні зони в плані покращення їхнього законодавства.

«Ви також не повинні недооцінювати деякі неочікувані наслідки, яке може створити сонячне світло (більша прозорість)», – каже Кулі.

У Центральній Азії тамтешні лідери та їхні родини «не люблять коли стає відомо про космополітичний стиль життя їхніх родин – і це справді ключ до (вирішення) проблеми», – каже він, наводячи приклад британського розслідування щодо багатства внука колишнього казахстанського президента Нурсултана Назарбаєва, яке привернуло увагу в Казахстані.

Метт Роянські, директор Інституту Кеннана, сказав 20 травня під час вебінару, що країни, які постали на пострадянському просторі, можливо, і розвивались би по-іншому, якби їхні лідери не мали би змоги виводити державні гроші на приватні рахунки на Заході.

«Уявіть, як по-іншому вони б правили в своїх власних країнах, якби мусіли тримати вкрадені кошти вдома, – каже Роянські. – Чи було б трохи більше верховенства закону в тих країнах для захисту тих грошей замість того, аби виводити кошти до офшорних юрисдикцій на кшталт наших – тут, у Сполучених Штатах?»

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