НАЗК надасть оцінку тому, що голова СБУ Баканов і досі обіймає керівну посаду в іспанській фірмі

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що надасть оцінку фактам, які виявили журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» – про те, що голова СБУ Іван Баканов і досі обіймає керівну посаду в іспанській приватній фірмі, всупереч українському антикорупційному законодавству.

«НАЗК надасть оцінку обставинам у межах моніторингу й контролю за дотриманням Бакановим І.Г. вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності», – відзначили в Нацагентстві у відповідь на звернення громадської організації «Центр протидії корупції».

ГО «Центр протидії корупції» ще 21 травня повідомила Нацагентство про можливе порушення очільником Служби безпеки Іваном Бакановим обмежень щодо сумісництва й суміщення, встановлених пунктом 2 частини першої статті 25 ЗУ «Про запобігання корупції».

Раніше «Схеми» з’ясували, що голова Служби безпеки України Іван Баканов із 2015 року і донині обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, що заборонено українським законодавством. Також він не вказав цей факт у своїй декларації за 2019 рік.

Відповідно до даних витягу з реєстру юридичних осіб Іспанії, Іван Баканов обіймає у ній посаду «administrador único», тобто одноосібний адміністратор, особа, уповноважена на всі дії від імені фірми.

Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал 95», де працював Володимир Зеленський до президентства.

Фірма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada спеціалізується на зведенні будівель і на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність і яку саме, з відкритих реєстрів дізнатись неможливо – фірма не подає річні звіти. Через це вона потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер – це різновид санкції, спрямований на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого може бути від 1200 до 60 тисяч євро.

У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча і не вважається ліквідованою – адміністратор спершу має усунути всі порушення і подати звіти.

Але, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, мовиться в матеріалі «Схем». Це прописано у 25-й статті закону «Про запобігання корупції», яка забороняє державним службовцям «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».

Сам Іван Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар: «Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб».

На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням «будуть розбиратися». Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.