«Засекреть мене, якщо зможеш»: статки керівників СБУ та іспанська таємниця Баканова (розслідування)

Про те, що працівники СБУ живуть на широку ногу, і їхній реальний стиль життя не відповідає скромним офіційним зарплатам – суспільство могло дізнатись хіба що з журналістських розслідувань. Роками їхні майнові декларації були засекречені.

Але прийшовши до влади, Володимир Зеленський особисто вніс в парламент ініціативу про розсекречення декларацій публічних спецслужбовців. І вона була схвалена. До 1 червня все публічне керівництво СБУ має подати ці декларації та відобразити статки й майно своїх родин. Однак згодом, у березні, президент вніс у Раду «невідкладний» законопроєкт за номером 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України.

Чому Зеленський вирішив скасувати публічне декларування топів СБУ напередодні дедлайну подачі ними декларацій про майно і статки? Чи є що приховувати від суспільства і новому керівництву Служби безпеки України на чолі з Іваном Бакановим, давнім товаришем президента?

Так, з-поміж іншого, журналісти «Схем»​ встановили, що голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством. Чи задекларує він це?

Люксові автівки, коштовна нерухомість, агресія до журналістів. Співробітники Служби безпеки України неодноразово ставали фігурантами журналістських розслідувань. Їхній спосіб життя вражав. Але при цьому роками офіційна інформація про статки працівників СБУ була засекреченою.

У той час, коли з офіційного відкритого реєстру декларацій можна було дізнатися про все цінне майно, яким володіє мер, депутат, міністр чи навіть президент, інформація про статки працівника СБУ не публікувалась. Причина: дані про особовий склад СБУ – державна таємниця. Такого висновку в 2016 році дійшов експерт з питань таємниць – заступник тодішнього голови Служби безпеки – Василя Грицака.

Це обурювало не лише громадськість, а й авторів закону про декларування – мовляв, жодних преференцій законотворці ні для кого не передбачали.

«Не може бути закрита декларація голови, його заступників, керівників департаментів, керівників регіональних управлінь, обласних управлінь і таке інше, бо всі ці люди відомі, відомості про них є відкритими, вони призначаються відкритими указами, і тому не може становити жодної державної таємниці їхній майновий стан», – зазначав тоді співавтор закону України «Про запобігання корупції» Віктор Чумак.

У жовтні 2019 року, після зміни президента, здавалося б, із засекречуванням майна високопосадових спецслужбовців, яких призначають публічно, буде покінчено. Володимир Зеленський підписав проголосований Верховною Радою закон, який зобов'язав керівництво Служби безпеки України подавати декларації на загальних засадах. Тобто, щоб інформацію про статки працівників спецслужби міг дізнатися будь-який громадянин, просто відвідавши відкритий реєстр декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції. Окрім таємних агентів, які працюють у спецслужбі.

«Президент подав законопроєкт минулої осені, який парламент проголосував. І погодився з тим, що всі керівники, про яких усі ми знаємо, які призначаються президентом, мають подавати звичайні, як і всі, декларації», – розповідає юрист ГО «Центр протидії корупції» Андрій Савін.

Однак, коли прийшов час працівникам СБУ подавати майнові декларації за 2019 рік до НАЗК (а це потрібно зробити до 1 червня), президент Зеленський, схоже, змінив свою позицію на прямо протилежну.

Код (не)доступу

10 березня, напередодні оголошення карантину Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України». Причому як невідкладний. З-поміж іншого глава держави пропонує змінити 52-1 статтю Закону України «Про запобігання корупції» таким чином, щоб декларації працівників СБУ не потрапляли у відкритий доступ.

Це чітко видно із порівняльної таблиці. Зліва – чинна редакція закону. В ній є цілий абзац, в якому йдеться, що працівники спецслужби, які призначаються на посади президентом та Верховною Радою відкрито, мають подавати декларації у загальному порядку. Як і всі українські чиновники. У правій колонці змін, які пропонує Зеленський, цього абзацу немає.

Якщо за законопроєкт Володимира Зеленського проголосує Верховна Рада і він вступить в силу до 1 червня (коли спливає термін подання декларацій), майно працівників СБУ так і залишиться засекреченим.

Невже Іван Баканов і його підлеглі сподіваються, що до 1 червня за законопроєкт президента проголосують, і він врятує їх від декларування? Принаймні з керівництва СБУ лише один заступник голови подав декларації про майно і доходи до Нацагентства з питань запобігання корупції на час підготовки матеріалу.

Заступник голови НАЗК Роман Сухоставець каже, що мав розмову із керівництвом спецслужби стосовно декларацій.

«Я вам скажу, що контакт був, оскільки я кажу, що ми затвердили ці порядки. Із СБУ – це перший орган, з яким було затверджено цей порядок, але змушувати подавати раніше чи пізніше – ми не маємо таких повноважень, тому ці суб'єкти подадуть в рамках встановлених законом строків», – зазначив Роман Сухоставець.

Чому керівництво СБУ може не хотіти показувати свої статки? У журналістів «Схем» з’явились​ деякі здогадки – з огляду на те, що вдалося з'ясувати під час аналізу даних українських та іноземних реєстрів і власних спостережень.

Коштовні авто, ділянки в подарунок

Так, влітку 2017 року журналісти «Схем»​ зафіксували, як кілька днів поспіль під управління захисту економіки СБУ на Toyota Land Cruiser вартістю в 70 тисяч доларів приїжджає Юрій Борейчук.

Автівка була зареєстрована на нього. Заробити на авто Борейчук міг лише в СБУ, бо майже все життя віддав спецслужбі. При цьому Юрій Іванович Борейчук заперечував, що він Юрій Іванович Борейчук. А на запитання про те, звідки у нього кошти на Land Cruiser і яка наразі зарплата у Службі безпеки України, відповідає коротко: «Робіть запит». Цікаво, чи задекларує тепер він це авто публічно? І як пояснить походження грошей на його придбання?

Таких прикладів в СБУ – безліч. Не стали винятком і нові очільники Служби безпеки України центрального рівня. До їхніх статків – теж є питання.

Цей будинок у селі Погреби, за півтора кілометра від Києва – перебуває у власності заступника керівника Служби безпеки України Володимира Терентійовича Горбенка. Його президент Зеленський призначив на посаду в листопаді минулого року, і відповідно до біографії на офіційному сайті, спецслужбовець усе життя працював в органах державної безпеки.

Під будинком та іншими будівлями Горбенка за цегляним парканом – ділянка площею 17 соток. Цю землю Володимиру Горбенку подарували.

Відповідно до отриманих документів, у 2011 році ділянку, оцінену тоді за курсом в понад 17 тисяч доларів, Володимиру Горбенку подарувала киянка Тетяна Плескачова.

«Схеми» телефонували заступнику Баканова, аби запитати, чому і за що він отримав такий подарунок, однак слухавки він не взяв.

У відповідь Володимир Горбенко розповів, що Тетяна Плескачова – його мама: «Мама вирішила подарувати мені цю землю з будинком. Щоб я вже оформлював будинок в подальшому на себе. Тому що в неї чоловік, який не є моїм батьком, і в нього також є своя родина. Вона купила ділянку, вона побудувала будинок за власні кошти. Вона там живе. Я не живу там. Виключно на папері це належить на сьогоднішній день мені».

На уточнення «Схем», для чого їй було дарувати ділянку з будинком, якщо там живе вона, а не Горбенко, заступник голови СБУ зазначив: «Бо я в неї один син. Вона хоче, якщо з людиною щось станеться, на той випадок, вона не хоче, щоб цей будинок потім ділили інші люди, які можуть, вірогідно, претендувати на спадок».

Ще одна цікава власність заступника Баканова – пікап Dodge. Його фото Горбенко поставив на аватарки в меседжерах. З Dodge пов'язана прикра історія. На цьому авто, як зазначено у судовому рішенні, Володимир Горбенко у 2016 році скоїв наїзд на автомобіль ЗАЗ і втік із місця пригоди. Суд у справі, який відбувся через 10 місяців, вислухав його каяття і закрив справу. Через закінчення на момент розгляду строків накладення адміністративного стягнення.

Але куди серйозніша проблема у разі, якщо працівникам спецслужб таки доведеться подавати декларації публічно, може виявитися в самого очільника Служби безпеки України Івана Баканова. Адже він, схоже, потрапив у патову ситуацію.

Administrador único Ivan Bakanov

Іспанія. Ця європейська країна уже давно стала близькою для українських високопосадовців.

Тут, на іспанському узбережжі поблизу Марбельї, журналісти «Схем»​ знайшли вілли колишнього президента України Петра Порошенка і його близьких соратників – Ігоря Кононенка та Олега Гладковського.

Влітку 2018-го «Схеми» встановили, що на родичів та незаможних друзів ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова записано десятки обєктів нерухомості в Іспанії.

Для голови української спецслужби Івана Баканова ця країна теж не чужа.

Із 2015 року він обіймає посаду «administrador único» (дослівно – єдиного адміністратора) іспанської фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (у перекладі – «Нова зелена земля»). Відповідно до іспанського реєстру юридичних осіб, компанія спеціалізується на зведенні будівель та широкому спектру операцій із нерухомістю. Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал-95», де працював Зеленський до президентства.

Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada – діюча компанія, хоча і має проблеми з державними органами Іспанії – нещодавно в неї забрали ідентифікаційний номер через неподання річних звітів. ​

Які норми закону в Іспанії не виконав Іван Баканов?

У розділі сьомому Королівського законодавчого указу Іспанії номер 1/2010 прописана вимога, що адміністратори компаній зобов'язані протягом трьох місяців з кінця фінансового року підготувати річний звіт, який включає в себе інформацію про баланс, прибутки та збитки, зміни власного капіталу за рік, рух коштів.

Тобто – такий звіт, який відображає фінансове становище компанії. Згідно з документами, які «Схеми» отримали в офіційному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона – Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada не подавала такі звіти протягом 3 років.

Через це фірма, адміністратором якої є чинний голова СБУ, і потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії.

За це також передбачені штрафи. Розмір варіюється від 1200 євро до 60 тисяч – в залежності від статутного капіталу.

У реєстрі провінції Жирона «Схемам» прокоментували ці документи: так, фірма вважається активною, хоча й проблемною: «Ця компанія не представляла ані звіти, ані інші документи. Представник, адміністратор компанії зобов’язаний щороку надавати рахунки/звіти. Але він цього не зробив – ми не знаємо причину. Так само не були подані звіти до Податкової служби».

Але фірма може відновити номер платника податків – якщо подасть заборговані звіти та сплатить штрафні санкції. Це все має зробити адміністратор фірми – тобто Іван Баканов.

– Адміністратор компанії, Іван Баканов, чи він досі є адміністратором? – поцікавились «Схеми» в Державному реєстрі юридичних осіб Іспанії провінції Жирона.

– Так, він наразі є адміністратором, – відповіли там журналістам.

Посада «administrador único», яку обіймає Іван Баканов – це посада керуючого компанією, всі рішення ухвалюються саме ним. Утім, за українським законодавством голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи. Це прописано у 25-й статті закону України «Про запобігання корупції», яка забороняє державним службовцям «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

«Антикорупційне законодавство забороняє як голові СБУ, так і будь-якому посадовцю займати керівні посади на підприємстві, яке займається підприємницькою діяльністю і мета якої – отримання прибутку. Це заборонено. Це, безумовно, порушення. І документально підтвердити це порушення має НАЗК, до якого ми будемо, очевидно, звертатися, провести цю перевірку», – зазначає Андрій Савін, юрист ГО «Центр протидії корупції».

«Схеми» звернулися із запитаннями до Івана Баканова щодо того, чи не вбачає він порушення законодавства у тому, що поєднує посаду керівника приватної фірми в Іспанії та керівника Служби безпеки в Україні. І чи планує подавати декларацію, а в ній – відомості про те, що він і донині в Іспанії значиться керівником іспанської компанії, тим самим визнаючи, що порушує норму антикорупційного законодавства про заборону такого сумісництва.

Пресслужба голови СБУ надіслала таку відповідь: «Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном.

Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду.

Відповідаючи на ваше запитання, звертаємо увагу на те, що компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб. Уся вищезазначена інформація є у відкритому доступі».

Водночас, в офіційному реєстрі юридичних осіб Іспанії провінції Жирона журналістів запевнили: «Компанія існує. Не подає документів, але існує. Вона не ліквідована».

Також Баканов не зміг надати на прохання підтверджень, що вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.

А як би полегшилось життя спецслужбовців, якби їм не доводилось відображати автомобілі, маєтки, які викликають сумніви стосовно законності їхнього набуття у власність – або декларувати іноземні фірми, які вони б не мали права очолювати?

«Схеми» запитали в президента, чому через півроку він кардинально змінив свою думку – запропонував Раді невідкладно утаємничити декларації про майно працівників СБУ?

«Що стосується законопроєкту, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Його проголосували? – Він зараз на розгляді у комітеті. Тому зараз не можу вам сказати. Я не можу сказати про всі деталі, якщо б проголосували, тоді ми мали б з вами дійсно серйозну розмову з приводу цього.

Я вас почув. Обговорю з Бакановим і з комітетом, тому що не можна говорити з комітетом Верховної Ради без Баканова. Тому що це стосується Служби безпеки України. Це не є правильно. Мені здається», – зазначив президент Володимир Зеленський.

У переддень виходу матеріалу, 20 травня, Верховна Рада проголосувала за перенесення президентського законопроєкту на повторне перше читання.

Таким чином, «Схеми» встановили, що, попри те, що декларації працівників Служби безпеки України зусиллями президента Зеленського розсекретили у 2019 році, у 2020 році зусилля того ж президента Зеленського спрямовані у протилежному напрямку – знову зробити їх таємними. Причому дуже швидко – у вигляді законопроєкту зі статусом невідкладного.

Але часу до 1 червня, щоб провести закон через голосування в залі парламенту – вже не залишається. Тож керівний склад Служби безпеки України – у Києві та по всіх регіонах – у складному становищі.

Нарешті вони муситимуть публічно розкрити інформацію про свої статки. Або ж ризикувати і приховувати їх від суспільства, усвідомлюючи, що недекларування майна – це корупційне правопорушення, яке рано чи пізно можуть виявити журналісти або розкрити правоохоронці.