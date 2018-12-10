Апартаменти і десятки гектарів у курортній Іспанії родини судді-втікача Віктора Татькова (розслідування)

Навіщо виявляти корупційні активи посадовців: квартири, машини, вілли і яхти? Щоб рано чи пізно вони могли бути конфісковані на користь держави, а гроші за них – повернуті ошуканим громадянам. У демократичних країнах – це розвинута практика, але в Україні – цей механізм лише відпрацьовується. Ось, приміром, український суддя під слідством Віктор Татьков. Лише попереднє розслідування «Схем» виявило в його близького оточення десятки квартир у центрі Києва, а тепер слідчі Генпрокуратури звітують про арешт уже сотень об’єктів нерухомості. Під час вивчення офіційних іспанських реєстрів журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») виявили активи родини українського судді, про які раніше не було відомо – це десятки гектарів землі в курортному регіоні біля Середземного моря та ще з пів-десятка апартаментів поблизу. Як пояснює родина Татькова походження цих іспанських активів та чи можуть вони зрештою бути конфіскованими на користь України?

​«Схеми» віднайшли «багатий світ» екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова півроку тому.

Півсотні квартир в Україні – на незаможних друзях, з десяток об'єктів нерухомості в сонячній Іспанії – на колишній дружині. Люди з близького оточення судді Татькова ставали власниками численного елітного майна синхронно з його кар'єрним злетом.

Але, як з’ясувалося, виявлене тоді «Схемами» майно було лише верхівкою айсбергу.

Так, за останні два місяці цього року Подільський районний суд Києва арештував майже три сотні об'єктів нерухомості, які, за версією слідства, належать оточенню судді Татькова.

Віктор Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. Від жовтня 2016-го Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

​Сам Татьков тепер переховується від українського правосуддя за кордоном: спочатку лікувався в Німеччині, а згодом перебував у Австрії, де навіть попросив політичного притулку.

Сьогодні єдиний зв’язок із Татьковим – через його адвоката.

Павло Попков на запитання, чи планує його підзахисний повертатися в Україну, не відповідає прямо: «У цьому питанні, в першу чергу, фактор, який має значення – це здоров'я. Він знаходиться за межами України і не у зв'язку з тим, що його звільнили і так далі, а просто за станом здоров'я. Тому що знаходиться на лікуванні».

​Тож, поки в Україні суди ухвалюють рішення про арешт майна, «Схеми» вирішили подивитись, чи не надумав суддя-втікач через своє оточення переховати свої активи за кордоном?

І з’ясували, що Татьков не тільки не позбувся нерухомості, але й виявили активи родини українського судді, про які раніше було невідомо.

Іспанська «рів’єра» сім’ї Татькова

Сонячна Іспанія. Середземне море. Провінція Малага. Популярний курортний регіон, який так полюбляють вихідці з Росії та України. Тут, наприклад, розташовані вілли президента Порошенка та двох його соратників – Ігоря Кононенка та Олега Гладковського.

​Елітну нерухомість там, як правило, оформлюють не напряму у власність фізичної особи, а на місцеву фірму, створену спеціально для цього. Є така іспанська фірма і в родини українського судді Віктора Татькова, записана на ім’я його першої дружини – Зої. А називається ця фірма Vebelle Royal G SL (Вебель Рояль).

Зоя Татькова працювала викладачкою в Донецькому національному університеті. І очолювала Донецьке відділення Національної школи суддів, до його ліквідації – де, за даними «Схем», отримувала 10-12 тисяч гривень зарплати.

​Фірма колишньої першої дружини Татькова, відповідно до даних з іспанського реєстру, починаючи з 2016 року, придбала у власність…7 апартаментів, землю та окрему віллу. І все це – просто на узбережжі Середземного моря.

​Та виявилося, що і це ще не все.

Вивчаючи офіційні іспанські реєстри, «Схеми» натрапили на ще один об’єкт, про який раніше нічого не було відомо.

60 іспанських гектарів

Муніципалітет Міхас, що у провінції Малага – це курортний регіон, рясно забудований віллами та багатоповерхівками з апартаментами. Основний бізнес тут – будівництво нерухомості, а земля дорожча, ніж в середньому по Іспанії.

​Ріелтор в Іспанії Алан Хабалов розповідає: «По Малазі, по Марбельї я можу сказати, що це такий доволі пафосний курорт. І користується попитом у людей з Росії та України. Приїжджають дуже багато. Але приїжджають з рівнем вище середнього, скажімо так. Нижче середнього – там буде важко. Тому що цінники інші. Там досить таки високий рівень життя».

Дозволити собі придбати декілька соток землі в курортній Малазі може далеко не кожна іспанська родина. Інша справа – родина українського судді Віктора Татькова. Вона скуповує тут землю – і не сотками, а гектарами.

62 гектари землі на півдні Іспанії – саме стільки має у своїй власності фірма Vebelle Royal, записана на ім’я Зої Татькової. Про це свідчить офіційний документ, придбаний нами у реєстрі нерухомості Іспанії.

​​Скоріше за все, пояснює ріелтор Хабалов, ця земля призначена для сільського господарства. Вартість гектару там, за його словами, може стартувати від 30 тисяч євро.

«Це місце непогане, тому що воно розташоване близько до магістралі. І воно розташоване ще в тій зоні, де розташовані гольф-поля. Ці гольф-поля мають свою затребуваність. Тому що на гольф-поля приїжджають англійці. Це завжди грошове місце, – розповідає Алан. – Відповідно до цінника, виходячи з середньої вартості, вона може коштувати до 2 мільйонів».

​«Схеми» зв’язалися з колишньою дружиною судді Татькова Зоєю Федорівною, на яку оформлена іспанська фірма Vebelle Royal – щоб розпитати про іспанські гектари та виявлену раніше нерухомість.

Зоя Федорівна одразу почала відхрещуватись від будь-яких зв’язків із колишнім чоловіком.

​«Яке ми маємо відношення через це прізвище? Я, своєю чергою, не поміняла це прізвище, і це якийсь рок. Тому, будь ласка, не турбуйте ні мене, ні моїх дітей. Ми не маємо відношення до цієї людини жодного. Це моє право, яка у мене є нерухомість, якою вона у мене буде. Я все життя працювала на двох роботах, займалася підприємництвом щодо надання юридичних послуг».

Утім, інформацію про 60 гектарів іспанської землі, якою володіє оформлена на неї фірма, називає помилкою: «Можна вигадати все, що завгодно. Це помилка якась. Не може такого бути. Фірми, може бути, вже інші власники придбали. Ви зрозумійте, що все продано. Була мрія сімейна, я з донькою, зятем, дітьми. Хотіла би жити в Іспанії. Як будь-яка людина. Але я живу зараз де? Під обстрілами у Донецьку».

– Кому ви продали Vebelle Royal?

– За довіреністю. Займався юрист. Я іспанським не володію. Мені все одно, кому вони її продали.

– Ви кажете, що фірму продали, водночас за реєстрами досі є її власницею…

– Я доручу доньці дізнатися, якщо це так. Чому це так. В Іспанії ще такі закони ... Можливо, вони по недбалості...

Апартаменти доньки Татькова

Але і це ще не всі об’єкти елітної нерухомості родини Татькових, які «Схемам» вдалося виявити на півдні Іспанії.

Скупила тут майно і його старша донька Олена – вона виявилася власницею чотирьох апартаментів у регіоні Малага.

Олена – донька судді Татькова від першого шлюбу, їй 38 років. Раніше вона проживала в Донецьку, мала там дрібний бізнес – принаймні реєструвалась як фізична особа-підприємець.

Але її доходи викликають сумнів у спроможності самостійно купувати нерухомість, тим паче на півдні Іспанії. Так, за даними джерел «Схем» у податкових органах, Олена Татькова, починаючи з 1998 року, офіційно не заробила в Україні і мільйона гривень.

При цьому в реєстрах Іспанії ми відшукали фірму, зареєстровану на ім’я Олени Татькової. Це – IBEROGLOBAL INVESTMENTS 2000.

​Компанія, зареєстрована в муніципалітеті Беналмадена, з активами на суму понад 400 тисяч євро. А її основний профіль – послуги щодо купівлі, продажу та оренди нерухомості.

У провінції Малага IBEROGLOBAL володіє чотирма апартаментами.

Одна із цих квартир розташована у комплексі Hercules.

​Відповідно до іспанського реєстру, це однокімнатні апартаменти на першому поверсі – із терасою та виходом до басейну. У цьому ж комплексі володіє квартирою і фірма матері Олени Татькової – Зої.

​Інші дві квартири Олени, за даними іспанського реєстру, розташовані в комплексі Aloha Playa – поруч із морем.

​Ще одна квартира, якою володіє компанія доньки Татькова, розташована на березі Середземного моря – у будівлі, яка за даними реєстру, називається LA PERLA PLAYA.

​«Схеми» звернулися за коментарем до доньки судді, Олени Татькової, але вона не відреагувала на дзвінки і повідомлення журналістів. Про її майно в Іспанії «Схеми» розпитали її матір, Зою Федорівну.

– У вашої доньки теж є фірма в Іспанії, правильно я розумію?

– Була маленька, не знаю, зараз є чи немає. Це право будь-якої людини. Вона з 17 років займається бізнесом. І в Донецьку тут займалася. Вона і чоловік.

– Яким бізнесом вона займалась? Відповідно до її офіційних доходів, вона не заробила такої суми грошей, яка дозволила би придбати кілька апартаментів в Іспанії.

– Вона працювала на єдиному податку. Вони були першими дилерами по вікнах. Мало що написано в декларації, не знаю. Бізнесом вона займалась. Займався її чоловік. Переважно.

​Адвокат самого Татькова обіцяв передати своєму підзахисному питання «Схем» щодо джерел походження коштів на придбання його родиною елітного іспанського майна.

«Якщо хочете, можете мені відправити ці питання, я міг би йому переадресувати, – запевнив журналістів Павло Попков. – Наскільки я знаю, там якраз мають бути в найближчий час певні медичні маніпуляції, і я думаю зараз не кращий привід з точки зору медичних показань, щоб його турбувати. Можете мені передати».

До ефіру відповіді на надіслані запитання «Схеми» не отримали.

Чи можлива конфіскація іспанського майна?

Чи може публічне виявлення цих активів прискорити тривалий процес їхньої конфіскації на користь держави Україна?

Громадська організація «Центр протидії корупції» у листопаді цього року звернулась до поліції Іспанії з проханням звернути увагу на знайдене «Схемами» майно родини судді за кордоном – з пропозицією провести власне розслідування можливого відмивання грошей.

​«Ми бачимо, що є ознаки відмивання грошей у діяльності Татькова. Зокрема, на компанію, яка належить його екс-дружині – Зої Татьковій – оформлений ряд розкішної нерухомості, – пояснює виконавчий директор ГО «Центр протидії корупції» Дарія Каленюк. – Ми використали всі документи, які журналісти програми «Схеми» опублікували влітку і відправили все це пакетом в Іспанію. Нам відповіли, що інформацію вони отримали, і її розглядають. Не знаю, чи там порушена була справа, чи ні. В принципі один місяць – цього може бути мало».

«Схеми» також письмово запитали в іспанських правоохоронців, чи планують вони розслідувати, яким чином незаможні родичі українського судді змогли придбати низку коштовної нерухомості на узбережжі Середземного моря. Відповіді поки немає.

А от слідчі Генпрокуратури пішли іншим шляхом і звернулися до новоствореного органу – Агентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА).

Щоб агентство офіційно верифікувало дані журналістів – і отримало інформацію про іспанські активи оточення Татькова офіційними міждержавними каналами.

​Тоді слідчі могли б звернутися до українського суду з клопотанням про накладання арешту на це майно за кордоном на період слідства.

Начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк пояснює: «Нашим законодавством створений такий підрозділ, який має повноваження розшукувати активи і робити це швидше, контактуючи з відповідними органами за кордоном. І, отримавши цю інформацію, ми вже з нею можемо йти в український суд і отримувати рішення про арешт майна, якщо дійсно будуть дані, що, чи підозрюваному чи членам його родини належить нерухомість чи земельні ділянки, і вже направляти до виконання до іншої держави. Для того, щоб безпосередньо арештовувалися ці кошти і майно підозрюваного».

​А що з українськими активами оточення Татькова?

За даними слідства, близькі до екс-голови Вищого господарського суду люди, навіть попри арешт нерухомості в Україні, продовжують на ній заробляти. Як зазначає Сергій Горбатюк – завдяки оренді: «У більшості це майно передано в оренду. Точні цифри продовжують з’ясовуватися. Але за попередніми даними, це щомісячно біля 8 мільйонів гривень приносить доходу здача в оренду цих приміщень».

​І тут слідчі Генпрокуратури теж розраховують на співпрацю з АРМА. Вони вже просили суд передати арештоване майно в управління цьому органу – щоб на період слідства на 300 об’єктах нерухомості заробляла держава, а не суддя та його оточення. Однак Подільський суд Києва їм у цьому поки що відмовив, пославшись на те, що треба з’ясувати позицію формальних власників цих квартир щодо такої передачі. У Генпрокуратурі кажуть, що будуть знову про це клопотати.

Натомість сам Татьков, схоже, вирішив боротися за свої права. Так, наприкінці листопада цього року Касаційний адміністративний суд Верховного суду задовольнив позов Татькова до Верховної Ради і визнав постанову про його звільнення з посади голови Вищого господарського суду незаконною.

​Про поновлення на посаді не йдеться, каже захисник Татькова Попков: адже це рішення, по-перше, ще може оскаржити парламент, а, по-друге, сам суд, яким керував його підзахисний, перебуває в стадії ліквідації. Це, наголошує адвокат, – «відновлення порушених прав» Віктора Татькова.

Того судді, якому інкримінують з десяток статей Кримінального кодексу, підозрюють у втручанні в роботу суду, створенні злочинної організації, відмиванні коштів та привласненні майна.