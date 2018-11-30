Верховний Суд скасував постанову Верховної Ради про звільнення Татькова

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 30 листопада визнав незаконною і скасував постанову Верховної Ради про звільнення Віктора Татькова з посади Вищого господарського суду України, йдеться в повідомленні суду.

Відповідно до заяви Верховного суду, це одне з низки рішень про скасування постанов Верховної Ради від 29 вересня 2016 року через процедурні порушення.

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При цьому подання Вищої ради юстиції від 24 грудня 2015 року до Верховної Ради про звільнення Татькова з посади судді Вищого господарського суду не скасоване, зазначають у Верховному суді.

«Подальше вирішення питання про звільнення Віктора Татькова з посади судді належить до повноважень Вищої ради правосуддя. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду протягом 30 днів», – йдеться в повідомленні суду.

На позачерговому засіданні 29 вересня 2016 року Верховна Рада України звільнила за порушення присяги 29 суддів. Одним із них був і Віктор Татьков.

Від жовтня 2016-го його офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. Наразі Татьков проживає за межами України.