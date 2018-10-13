Суд арештував понад 100 квартир і приміщень друзів екс-судді Татькова – фігуранта розслідування «Схем»

Подільський районний суд Києва арештував понад 100 об’єктів нерухомості, які належать оточенню екс-голови Вищого госпсуду Віктора Татькова – фігуранта розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільного проекту Радіо Свобода і «UA:Перший»). Журналісти показали, як його близькі люди ставали власниками нині арештованого численного елітного майна синхронно з кар’єрним злетом судді.

Про арешт стало відомо з ухвали суду від 9 жовтня, повідомило видання Судовий репортер.

Арешт стосується 110 приміщень, площа яких становить понад 6,5 тисяч квадратних метрів. Їхніми власниками є 28 фізосіб і ще дві юридичні особи – ТОВ «Лідер Групп» і ТОВ «Ріалдон».

Досудове розслідування встановило, що екс-суддя Татьков, отримавши незаконно матеріальну винагороду в особливо великих розмірах, придбав велику кількість елітного нерухомого майна в Україні та в інших країнах Європи для отримання прибутку від їхнього використання, зокрема, через здачу в оренду.

Зокрема, офіційно колишня дружина і поп-співачка Ярослава Красильникова до 2010 року володіла у Донецьку двокімнатною квартирою і місцем для парковки. А починаючи з 2010-го, коли Татьков переїхав до Києва, щоб очолити Вищий господарський суд України, у співачки з’являються додатково три квартири, два паркувальних місця і будинок у Донецьку, а також квартира у Криму (в Алушті). Через рік Красильникова стала власницею квартири у Києві – у комплексі «Новопечерські Липки». А за рік, у 2012-му, у неї з’явилися ще чотири квартири і паркомісця в Донецьку.

Загалом, як підрахували журналісти – лише у власності офіційно екс-дружини Татькова – 23 об’єкти нерухомості. При цьому, за даними «Схем» з податкової, до переїзду судді у столицю Красильникова офіційно заробила трохи більше 280 тисяч гривень, а з 2011 по 2012 рік – трохи більше мільйона.

Після Революції гідності Віктор Татьков потрапив під люстрацію. Він виїхав на лікування за кордон до повідомлення йому про підозру і в Україну не повернувся. У квітні 2018 Печерський суд Києва дав дозвіл на його затримання.

Раніше «Схеми» виявили десятки об’єктів елітної нерухомості, записаної на близьких друзів Віктора Татькова, які передовіряли це майно родині судді. Також журналісти встановили, що на першу дружину судді Зою Татькову, викладачку з Донецька, записана фірма в Іспанії, яка володіє дев’ятьма об’єктами нерухомості у провінції Малага на березі Середземного моря.