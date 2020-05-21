Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством – «Схеми»

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При цьому, державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур – це є порушенням антикорупційного законодавства. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в перекладі – «Нова Зелена земля») зареєстрована у провінції Жирона. Іван Баканов з 2015 року і донині займає у ній посаду «administrador único», тобто одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми. Про це свідчить актуальний витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії.

Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал-95», де працював Володимир Зеленський до президентства.

Уставний капітал фірми – 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель та на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність та яку саме, з відкритих реєстрів дізнатись неможливо – фірма не подає річні звіти.

Через неподання звітів фірма Nueva Tierra Verde, адміністратором якої є чинний голова СБУ, потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер – це тип санкції, направлений на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого коливається від 1200 до 60 тисяч євро – в залежності від розміру статутного капіталу.

Компанія порушила розділ сьомий Королівського законодавчого указу Іспанії (№1/2010), в якому йдеться, що адміністратори компаній зобов’язані протягом трьох місяців з кінця фінансового року підготувати річний звіт, який включає в себе інформацію про баланс, прибутки та збитки, зміни власного капіталу за рік та рух коштів.

У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча, і не вважається ліквідованою – адміністратор спершу має усунути всі порушення та подати звіти.

Посада «administrador único», яку обіймає Іван Баканов, за іспанським законодавством, це посада одноосібного керуючого компанією, він ухвалює всі рішення, на нього покладені всі права та обов’язки стосовно діяльності компанії.

Утім, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, йдеться в матеріалі. Це прописано у 25 статті ЗУ «Про запобігання корупції», яка забороняє державним службовцям «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».

«Антикорупційне законодавство забороняє як голові СБУ, так і будь-якому посадовцю займати керівні посади на підприємстві, яке займається підприємницькою діяльністю і мета якої – отримання прибутку. Це заборонено. Порушення має документально підтвердити НАЗК, скласти адмінпротокол та направити його до суду», – зазначив у коментарі журналістам юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

Іван Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар:

«Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія «NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA» офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб», – зазначили в пресслужбі СБУ.

На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням «будуть розбиратися». Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.

Процес подання декларацій чиновниками до публічного реєстру НАЗК завершується 1 червня. За оновленим восени 2019 року законодавством, керівництво СБУ тепер має публікувати свої декларації.

У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ».