Зеленський попросив Раду засекретити декларації керівництва СБУ. Тепер каже – обговорить це ще раз з Бакановим – «Схеми»

Президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Період декларування триває до 1 червня, і за нинішнім законодавством публічні керівники органів СБУ теж мали б до цього часу оприлюднити інформацію про свої статки на сайті НАЗК.

При цьому 10 березня 2020 року президент вніс до парламенту законопроєкт «Про реформування служби безпеки». З-поміж іншого, як видно із порівняльної таблиці на сайті Верховної ради, глава держави пропонує змінити 52-1 статтю Закону України «Про запобігання корупції» таким чином, щоб декларації працівників СБУ, які призначаються публічно (зокрема керівництво), не потрапляли у відкритий реєстр НАЗК.

Президент пропонує виключити із ЗУ «Про запобігання корупції» абзац , у якому йшлося про те, що посадові особи СБУ, «які призначаються та звільняються з посад актами Президента України та Верховної Ради України (…) подають декларації (..) в загальному порядку».

Законопроєкт у президентській редакції включений до порядку денного засідань парламенту на пленарному тижні, який розпочався 19 травня, попри те, що комітет з антикорупційної політики звернувся до профільного комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки з пропозицією виключити із законопроєкту № 3196 нову редакцію статті 52-1 Закону України.

20 травня Верховна Рада проголосувала за те, щоб відправити цей законопроект на повторне перше читання.

В цей же день, під час пресконференції Володимира Зеленського, «Схеми» поцікавились, чому президент змінив свою думку щодо декларування і чи не просив сам Баканов засекретити декларації, той відповів наступне.

«З приводу декларування нерухомості, грошей чи бізнесу – його, здається, немає в пана Баканова. По-перше, Іван Баканов нічого не боїться – все що в нього є, було придбано ще до політичної кар'єри, ще багато років тому. Навіть ще до того, як він став працювати в студії «Квартал 95» у нього був його будинок, у якому він живе. Що стосується «мій давній товариш»​ – ми дійсно товаришуємо, я дійсно поважаю його як порядну людину. За цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ще не було. Що стосується законопроєкту – я, чесно кажучи не пам'ятаю, його проголосували вже? Я вважаю, що все має бути відкрито. Або майже все. Іван Баканов сказав, що в нього є пропозиції змін щодо деяких людей, які не можуть показувати, бо вони є Служба безпеки України. Вони не можуть показувати, де вони живуть. Обговорю ще раз з Бакановим, обговорю з комітетом, тому що не можна окремо говорити з комітетом ВРУ без Баканова», – заявив президент.

Декларації співробітників СБУ вперше стали таємними за часів президентства Петра Порошенка. Заступник тодішнього очільника СБУ Василя Грицака, експерт з питань державних таємниць (прізвище не вказане) зробив висновок: «інформація про особовий склад СБУ, яка повинна включатися до Єдиного державного реєстру декларацій… становить державну таємницю. Зазначене підтверджене рішенням державного експерта з питань таємниць – заступника голови Служби безпеки». Таку його відповідь надала «Схемам» Служба безпеки у 2016 році.

При цьому журналісти неодноразово фіксували, що працівники спецслужби ведуть спосіб життя, який не відповідає їхнім доходам.

Восени 2019 року, Володимир Зеленський сам же і розсекретив декларації праціників СБУ, які призначаються на посади публічно. Він підписав проголосований Верховною Радою закон, який зобов'язав керівництво Служби безпеки України подавати декларації на загальних засадах, окрім таємних агентів, які працюють у спецслужбі.

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