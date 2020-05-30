Баканов не задекларував іспанську фірму, в якій він і досі займає керівну посаду – «Схеми»

Голова Служби безпеки України Іван Баканов не задекларував іспанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, у якій він і досі обіймає керівну посаду («administrador único») всупереч українському антикорупційному законодавству, що напередодні виявили журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Іван Баканов не вказав у декларації, що був і досі є керівником іспанської компанії. Це є порушенням, адже такі відомості він зобов’язаний заповнити у 15-му розділі декларації, про що говорить п. 11 ч. 1 ст. 46 закону України «Про запобігання корупції». Таке порушення є, серед інших, підставою для того, аби Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку цієї декларації, втім, за новими правилами її і так обов’язково перевірятимуть у першу чергу. Окремо НАЗК має перевірити Баканова щодо поєднання двох посад одночасно. За цим фактом, який встановили журналісти, ми вже звернулися до НАЗК і чекаємо на їхню реакцію, адже таке сумісництво заборонене антикорупційним законодавством», – каже юрист ГО «Центр протидії корупції» Андрій Савін.

У своїй декларації про майно і доходи за 2019 рік Іван Баканов задекларував дві автівки – Volkswagen Passat 2010 року випуску i Volkswagen Touareg 2012 року випуску, зареєстровані на його дружину. Також у декларації – низка об’єктів нерухомості й земельних ділянок, зокрема, дві квартири в Києві (одна з яких зареєстрована на нього, інша на дружину), частка ще в одній квартирі в Кривому Розі і чотири земельні ділянки в Ходосівці в Київській області (одна з них зареєстрована на дружину, інші – на самого Баканова). Крім того, у декларації згадано про незавершений будинок у Ходосівці, зареєстрований на Івана Баканова.

Також у декларації вказано, що Іван Баканов має майже 170 тисяч доларів готівкою – і при цьому майже не має заощаджень на банківських рахунках (1 гривня, 434 долари і 233 євро в нього і 129 гривень у дружини).

Крім того, Іван Баканов вказав у своїй декларації понад 536 тисяч гривень доходу у вигляді зарплати очільника Служби безпеки. Ще понад 107 тисяч гривень вказані як зарплата, отримана від «Студії Квартал 95». Крім того, він задекларував 240 тисяч гривень доходу дружини від підприємницької діяльності і близько 27 тисяч гривень зарплати за місцем роботи в Київському коледжі зв’язку.

Також Іван Баканов вказав, що його дружина має українське громадянство. Минулого червня він зазначав, що його дружина – громадянка Росії, але живе і працює з 1998 року в Україні і оформлює українське громадянство.

Раніше «Схеми» з’ясували, що голова Служби безпеки України Іван Баканов із 2015 року і донині обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, що заборонено українським законодавством. Відповідно до даних витягу з реєстру юридичних осіб Іспанії, Іван Баканов обіймає у ній посаду «administrador único», тобто одноосібний адміністратор, особа, уповноважена на всі дії від імені фірми.

Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал 95», де працював Володимир Зеленський до президентства.

Фірма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada спеціалізується на зведенні будівель і на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність і яку саме, з відкритих реєстрів дізнатись неможливо – фірма не подає річні звіти. Через це вона потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер – це різновид санкції, спрямований на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого може бути від 1200 до 60 тисяч євро.

У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча і не вважається ліквідованою – адміністратор спершу має усунути всі порушення і подати звіти.

Але, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, мовиться в матеріалі «Схем». Це прописано у 25-й статті закону «Про запобігання корупції», яка забороняє державним службовцям «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».

Сам Іван Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар: «Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб».

На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням «будуть розбиратися». Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.

Процес подання декларацій чиновниками до публічного реєстру НАЗК завершується 1 червня. За оновленим восени 2019 року законодавством, керівництво СБУ тепер має публікувати свої декларації.

У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який має на меті знову засекретити майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ».