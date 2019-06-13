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13 Червень 2019, Київ 09:35
Новини | Політика

Баканов: дружина має громадянство Росії, але оформлює українське

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов

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Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов підтвердив, що його дружина має громадянство Росії.

«Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищий навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість з 1998 року вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року», – ідеться в повідомленні Баканова, поширеному на сторінці СБУ у Facebook.

«Ми ніколи не підключали до процесу (оформлення українського громадянства – ред.) «фірми», посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента…. Оксана має стійку проукраїнську позицію», – додав фактичний керівник спецслужби.

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Адміністрація президента пояснила присвоєння Баканову звання лейтенанта

22 травня колишній партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та ексголова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

За даними видання «Українська правда», звання лейтенанта Баканову присвоїв голова СБУ Василь Грицак, який подав у відставку.

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