Баканов: дружина має громадянство Росії, але оформлює українське

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов підтвердив, що його дружина має громадянство Росії.

«Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищий навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість з 1998 року вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року», – ідеться в повідомленні Баканова, поширеному на сторінці СБУ у Facebook.

«Ми ніколи не підключали до процесу (оформлення українського громадянства – ред.) «фірми», посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента…. Оксана має стійку проукраїнську позицію», – додав фактичний керівник спецслужби.

22 травня колишній партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та ексголова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

За даними видання «Українська правда», звання лейтенанта Баканову присвоїв голова СБУ Василь Грицак, який подав у відставку.