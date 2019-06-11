Адміністрація президента пояснила присвоєння Баканову звання лейтенанта

Виконувачу обов’язків голови Служби безпеки України Івану Баканову присвоїли звання лейтенанта, щоб він отримав доступ до секретної інформації, повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

«Звання лейтенанта насправді не дає ніяких кар’єрних преференцій. Воно потрібне для того, щоб людина мала доступ до важливої інформації, секретної інформації. Цим пояснюється звання лейтенанта. Це невисоке звання і воно абсолютно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на кар’єрне зростання. Це те, що він повинен мати, для того щоб мати доступ до потрібної інформації», – сказала Мендель.

Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка сподівається, що Баканов зможе реформувати СБУ.

«Питання не в тому, яке він отримав звання, оскільки в багатьох спецслужбах успішними керівниками були люди, які є цивільними. І, можливо, цей експеримент буде для нас вдалим, коли людина не із системи, людина, яка не зашорена цими, можливо, догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатна зробити нарешті реформи спеціальної служби», – зазначив Рябошапка.

22 травня колишній партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та ексголова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

За даними видання «Українська правда», звання лейтенанта Баканову присвоїв голова СБУ Василь Грицак, який подав у відставку.