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03 Червень 2019, Київ 11:55
Новини | Політика

Зеленський звільнив заступника голови СБУ

Заступника голови Служби безпеки України Віктора Кононенка звільнено указом президента

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Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Віктора Кононенка.

Відповідний указ оприлюднено на сайті адміністрації президента. Він датований 3 червня.

22 травня колишній партнер Зеленського по «Кварталу 95» та екс-голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. За даними ЗМІ, наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

31 травня Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки України та виконувача обов’язків керівника Антитерористичного центру Віталія Малікова.

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