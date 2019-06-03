Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Віктора Кононенка.

Відповідний указ оприлюднено на сайті адміністрації президента. Він датований 3 червня.

22 травня колишній партнер Зеленського по «Кварталу 95» та екс-голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. За даними ЗМІ, наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

31 травня Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки України та виконувача обов’язків керівника Антитерористичного центру Віталія Малікова.