«Слуга народу» заявляє, що зможе взяти участь у парламентських виборах

Політична партія «Слуга народу», висуванцем якої є президент Володимир Зеленський, назвала недостовірними повідомлення, що з юридичних причин не зможе взяти участь у позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року.
«Недійсною є інформація про те, що Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня: позачерговий з'їзд партії «Слуга Народу» прийняв відповідне рішення 21 травня. Цього дня Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії «Слуга Народу». Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим у повній мірі виконав всі вимоги чинного законодавства», – ідеться в повідомленні партії в мережі Facebook.
Раніше частина коментаторів заявляла, що попередній голова партії «Слуга народу» Іван Баканов був призначений на посаду першого заступника голови СБУ, не склавши повноважень голови політичної сили, і нібито через це партія не має тепер керівника з правом підпису, який міг би скликати партійний з’їзд перед достроковими виборами до парламенту 21 липня.
Міські голови Харкова Геннадій Кернес та Одеси Геннадій Труханов очолили партію «Довіряй справам», з'їзд якої відбувся 2 червня в Харкові. Кернес був обраний головою, Труханов – співголовою політичної сили, яка оголосила про намір брати участь у дострокових парламентських виборах 21 липня.
Серед інших ініціаторів створення партії та учасників з'їзду є міські голови Ужгорода, Кропивницького, Чугуєва, Бахмута та інших міст, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, повідомляє харківське видання «Медіапорт», яке вело текстову трансляцію з'їзду.
Перед початком з’їзду партії біля будівлі Палацу спорту опоненти Кернеса влаштували акцію протесту, згодом частина учасників протесту повалила погруддя радянського маршала Жукова за кількасот метрів від місця з'їзду. Міський голова Харкова заявив, що пам'ятник буде відновлений.
Петра Порошенка обрали головою партії «Європейська солідарність». Таке рішення ухвалили члени партії на з’їзді 31 травня.
Порошенко донедавна був почесним лідером партії, однак партійний квиток отримав тільки напередодні, 30 травня. У своєм виступі він нагадав, що «Європейська солідарність» – це колишній «Блок Петра Порошенка», який свого часу утворив парламентську коаліцію після виборів до Верховної Ради 2014 року.
«Це велика честь для мене – очолити політичну силу, яка п’ять років тому не побоялася взяти на себе надзвичайно важкий хрест, велику відповідальність, відповідальність за порятунок країни, що опинилася на самому краю безодні», – заявив він.
Читайте також: Саакашвілі потрібні в Україні не пенсія і не борщ – Дронова
Порошенко анонсував, що список, із яким партія братиме участь у парламентських виборах, буде затверджений на наступному етапі з’їзду, що відбудеться «приблизно за тиждень».
«Країна точно має побачити в ньому нові обличчя, свіжу кров. Частина членів команди (ви, напевно, чули) вже заявили про те, що не претендують на місця в списку, щоб звільнити простір для нових кандидатів. Але наголошую, що люди з досвідом, всупереч моді, в парламенті також потрібні», – сказав новообраний лідер партії.
Читайте також: Депутати від «Народного фронту» будуть балотуватися в Раду за мажоритарними округами – Бурбак
У своїй промові він неодноразово підкреслив, що його політична сила працюватиме над збереженням євроінтеграційного курсу України.
«Громадяни України можуть розраховувати на Європейську солідарність як на партію, що гарантує шлях до членства в Євросоюзі та НАТО, яка сама ніколи не зверне з цього шляху. І іншим не дамо звернути, нехай чують», – зазначив він.
24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
У Національній поліції України повідомили, що в перебігу нинішньої виборчої кампанії найбільш поширеним порушенням є підкуп виборців – 12 зареєстрованих фактів. Як йдеться на сайті відомства, також правоохоронці зареєстрували по одному факту незаконної агітації та пошкодження майна.
«Упродовж минулої доби до органів поліції надійшло одне повідомлення, пов’язане з виборами. Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 14 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Відтак вісім повідомлено надійшло у Луганській області, два – в Одеській та по одному у Вінницькій, Рівненській, Дніпропетровській та Сумській областях», – йдеться в повідомленні.
За даними поліції, щодо двох фактів відкриті кримінальні провадження, тривають слідчі дії.
24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не буде балотуватися у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.
«Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я ухвалив рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України», – написав Аваков на сторінці у Facebook.
Він запевнив, що позиція МВС на виборах – політична нейтральність, рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників.
«Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співпрацювати з МВС в частині гарантування громадської безпеки», – додав Аваков.
Міністр заявив, що правоохоронні органи забезпечать «законні, чесні та прозорі вибори, легітимність їх результатів і безпеку учасників та виборців».
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Журналіст і засновник видання «Гордон» Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб партії «Сила і честь» екс-голови Служби безпеки України, колишнього начальника Головного управління військової розвідки Міноборони Ігоря Смешка. Про це сам Смешко заявив на сторінці у Facebook.
«Головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України», – написав Смешко.
Він додав, що одразу після виборів Гордон планує повернутись до «професійної діяльності журналіста».
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Музикант Святослав Вакарчук заявив, що витратив на свою партію «Голос» «два чи три» мільйони гривень власних коштів. В інтерв’ю виданню «Ліга.net» він розповів, що партії «Голос» потрібно близько 70-80 мільйонів гривень і пообіцяв нові інвестиції зі свого боку.
«Ми – молода партія, нам треба набагато менше грошей, ніж іншим. Близько 70-80 мільйонів гривень. Ці гроші будуть підйомними для нас і наших друзів. Я ось, наприклад, усі виручені гроші за мій концерт «360» на ВДНГ витрачу на фінансування партії – і це будуть чималі кошти – понад два мільйони гривень», – сказав Вакарчук.
Він додав, що є «близько 10 заможних людей, які приєдналися до фінансування» партії. Водночас Вакарчук сказав, що буде готовий назвати їхні імена після відповідного рішення з’їзду «Голосу».
«Зараз існують спеціальні хитрі обмеження, які нам залишили попередники. Якщо нам потрібна кампанія 70 мільйонів – це значить, що за законом ми не можемо взяти по 15 мільйонів у п’яти заможних людей і сплатити з цього податки. Вони можуть зробити внесок на суму близько 1,7 мільйона гривень. Ми не хочемо порушувати закон і знайдемо способи для того, щоб це було максимально відкрито», – заявив Вакарчук.
16 травня Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос», яка планує взяти участь у виборах у Верховну Раду. Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.
Президентська партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради.
«Основним критерієм відбору є порядність, чесність і відповідальність. Він триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політичної сили. Кандидат від партії – це порядна людина, яка вміє слухати та розуміти проблеми людей, виконує свої обіцянки. Він патріот, здатний працювати в команді, має лідерські здібності та інтелектуальні якості, він відкритий, вихований, готовий діджиталізувати суспільство та підтримувати курс президента», – повідомили у прес-службі партії вимоги до претендентів.
Повідомляється, що охочі стати кандидатами в депутати мають заповнити розширену анкету, вказавши детальну інформацію про себе.
«Слід надіслати відеорезюме та запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів», – йдеться в повідомленні.
У «Слузі народу» також пропонують «симпатикам команди Зеленського» побути волонтером, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.
Раніше керівник виборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що президентська партія ставить перед собою завдання отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за підсумками дострокових парламентських виборів. Натомість голова партії Дмитро Разумков не виключив, що його політична сила формуватиме коаліцію з можливими новими силами у Верховної Раді.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Центральна виборча комісія на засіданні 29 травня повідомила про зміни до постанови від 2012 року щодо тимчасової зміни місця голосування виборця, спростивши відповідну процедуру.
«Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси», – йдеться в повідомленні.
З рішення випливає, що тепер охочому змінити місце голосування потрібні лише відповідна заява і паспорт.
Щоб тимчасово змінити місце голосування, треба до 15 липня включно звернутись до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або фактичного перебування в день виборів, мати при собі паспорт і написати заяву.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня.
«Комісія зареєструвала кандидата у народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №214 у порядку самовисування Пригладя Володимира Вікторовича, народився 8 грудня 1976 року в місті Хмельницькому, громадянина України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізичну особу – підприємця, безпартійного, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування», – йдеться в повідомленні ЦВК на сторінці у Facebook.
Крім того, на засіданні ЦВК надала дозвіл мати офіційних спостерігачів 20 громадським організаціям.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Депутати Верховної Ради України від фракції «Народний фронт» мають намір балотуватися в парламент за мажоритарними округами, повідомив у кулуарах парламенту голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.
За його словами, «Народний фронт» готувався до чергових виборів до парламенту, проте були призначені дострокові вибори. «За два тижні вже розпочнеться активна фаза кампанії і ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися», – сказав Бурбак.
При цьому лідер фракції «НФ» додав, що це «не забирає право депутатів йти по мажоритарних округах».
Бурбак заявив, що ще триває обговорення щодо того, чи буде партія «Народний фронт» брати участь у дострокових парламентських виборах.
21 травня президент України Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.
Чергові вибори мали відбутися в кінці жовтня.
Комітет виборців України повідомив про масову роздачу громадянам товарів та послуг від імені потенційних кандидатів у народні депутати в низці одномандатних округів.
Як йдеться в повідомленні КВУ, такі випадки мали місце в Луганській, Одеській, Полтавській, Житомирській областях.
«Як правило роздача товарів здійснювалася від імені благоднійних фондів, пов’язаних із народними депутатами. Така активність проводилася й раніше, однак із початком виборів вона суттєво активізувалася», – йдеться в повідомленні.
За даними КВУ, серед «подарунків» виборцям були пакети з цукром, ліками, організовані спортивні змагання і роздача на них квитків до аквапарку, відкриття інклюзивного спортмайданчика «за кошти державної субвенції» тощо. Здебільшого заходи, як повідомляється, відбувалися під патронатом народних депутатів чи їхніх фондів.
«Попри те, що такі дії юридично не є підкупом виборців, оскільки політики, від імені яких роздаються товари чи послуги, не є офіційно зареєстрованими кандидатами в народні депутати, КВУ вказує на недоброчесність подібної діяльності і закликає потенційних кандидатів відмовитися від фінансового стимулювання виборців в будь-яких формах», – вказали в КВУ.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Комітет виборців України закликає Верховну Раду ухвалити зміни до закону «Про публічні закупівлі».
«Такі зміни необхідні для належної організації виборів з боку ЦВК та окружних виборчих комісій, оскільки чинний Закон «Про публічні закупівлі» не враховує специфіки проведення закупівель під час виборчого процесу. Зокрема, варто враховувати, що виборчий процес із позачергових виборів є швидкоплиним за своєю суттю, що впливає на спроможність комісій здійснювати закупівлі відповідно до чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.
У КВУ застерігають, що без ухвалених змін під час виборів можуть виникнути проблеми із своєчасним виготовленням виборчих бюлетенів, забезпеченням печатками окружних виборчих комісій, публікації в регіональних чи місцевих ЗМІ переліку виборчих дільниць тощо.
«Чинний закон «Про публічні закупівлі» взагалі може призвести до блокування процедур закупівель та унеможливлення проведення виборів», – вказали у КВУ.
Раніше Центральна виборча комісія України також звернулась до президента, парламенту, уряду та Мінекономрозвитку щодо необхідності внесення змін до закону про держзакупівлі до виборів 21 липня, апелюючи до браку часу для проведення процедур закупівель.
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу «Інтер» 24 травня не виключив, що наступного тижня відбудеться розгляд Радою президентського законопроекту про держзакупівлі під час виборчого процесу.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
Координаторка системи ООН в Україні і одночасно координаторка із гуманітарних питань на підтримку рівної участі жінок у парламентських виборах Оснат Лубрані виступила на підтримку рівної участі жінок в позачергових виборах в Україні.
«З огляду на майбутні парламентські вибори, від імені Організації Об’єднаних Націй, я хотіла б звернути увагу на важливість рівної участі жінок у виборах та їх представництва у наступному скликанні Верховної Ради. Жінки становлять 54 відсотки населення України, але протягом усієї історії держави вони лише у незначній мірі були представлені в уряді та Верховній Раді, і ніколи не обіймали посади президента», – йдеться у заяві представниці ООН.
Лубрані закликала всіх, хто ухвалює рішення в політичних партіях, а також обраних політиків, «проявити політичну волю і відважність у реалізації принаймні 30-відсоткової квоти для жінок-кандидаток у виборчих списках політичних партій».
«Закликаючи до виконання виборчих квот під час формування списків політичних партій, я б хотіла апелювати на зобов’язання України, згідно з Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку вона ратифікувала. Стаття 4 вимагає від держави реалізувати тимчасові спеціальні заходи, включаючи квоти, а стаття 7 закликає до ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни», – вказала Оснат Лубрані.
Вона додала, що в ООН готові співпрацювати з жінками та чоловіками України задля досягнення «соціальної справедливості та сталого розвитку в країні».
24 травня перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що жінки-народні депутати та інші міжфракційні жіночі об‘єднання виступили з вимогою гендерних квот – як тимчасового механізму збільшення присутності жінок в політиці. Вона повідомила, що під час консультацій з президентом Володимиром Зеленським, крім інших тем, порушила проблему неприпустимості сексистських висловлювань.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів упродовж двох наступних виборів, до позачергових парламентських виборів, не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару і не перетворювати головний законодавчий орган на майданчик для «виборчих кампаній старих партій».
«Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна. Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками», – написав Зеленський на сторінці у Facebook.
Він також висловив сподівання, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Центральна виборча комісія України звернулась до президента, парламенту, уряду та Мінекономрозвитку щодо необхідності внесення змін до закону про держзакупівлі до виборів 21 липня. У ЦВК заявили, що нинішнє законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з початку виборчого процесу, пов’язаного з позачерговими виборами до Верховної Ради, слідчі відкрили два кримінальні провадження через порушення виборчого законодавства.
«Кримінальні провадження розпочаті за фактами підкупу виборців. За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях», – йдеться в повідомленні.
За даними МВС, серед порушень – безкоштовна роздача цукру від імені одного з народних депутатів на вулицях Сєверодонецька та Лисичанська.
«Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають», – йдеться в повідомленні.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
Верховний суд повідомив про реєстрацію вже третьої позовної заяви щодо визнання протизаконним указу президента Володимира Зеленського від 21.05.2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» в частині призначення позачерговий виборів до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.
«Заява подана фізичною особою безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду сьогодні, 24 травня 2019 року. Цю справу зареєстровано за номером 9901/280/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії»,– мовиться у повідомленні.
23 травня стало відомо, що Верховний суд зареєстрував два позови, в яких оскаржується указ про розпуск Верховної Ради. Обидві заяви подані фізичними особами (якими саме, не вказувалось, але раніше про подачу такої заяви повідомив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк).
23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання і призначив вибори на 21 липня.
Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.
Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
НА ЦЮ Ж ТЕМУ:
«Народний фронт» зібрав підписи до Конституційного суду, щоб скасувати указ Зеленського про вибори
Парубій порівняв Зеленського з Януковичем
Вибори, яких «не буде». Про що не домовилися Зеленський і депутати
Центральна виборча комісія України звернулась до президента, парламенту, уряду та Мінекономрозвитку щодо необхідності внесення змін до закону про держзакупівлі до виборів 21 липня.
«Зважаючи на брак часу для проведення процедур закупівель під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та можливі ризики відміни зазначених процедур закупівель, комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель», – йдеться в повідомленні на сторінці ЦВК у Facebook.
Водночас у ЦВК просять Мінекономрозвитку надати пропозиції щодо врегулювання питань публічних закупівель.
23 травня у ЦВК заявили, що нинішнє законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, до яких залишилося 58 днів.
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу «Інтер» 24 травня не виключив, що наступного тижня відбудеться розгляд Радою президентського законопроекту про держзакупівлі під час виборчого процесу.
23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що не планує об’єднуватися з іншими партіями для участі в парламентських виборах. Про це він сказав в ефірі каналу «Україна» 24 травня.
«Потрібно мати проактивну позицію. Тим більше, що й досвід, і розуміння того, що потрібно робити, в мене є. Треба додати реактивної сили. Я розумію, що це повністю пов’язано з тим, наскільки ти присутній в українському парламенті», – пояснив Гройсман свій намір брати участь у парламентських виборах.
Читайте також: Голова АП про можливу відставку Гройсмана: «жодного колапсу не станеться»
За його словами, він планує створити власну політичну силу, а не об’єднуватися з уже наявними.
«Я хочу створити політичну силу, без об’єднань. Я її очолю. Хочу сформувати команду таких людей, які мають молодість, мають досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політична сила буде називатися «Українська стратегія». Наша стратегія – це сильна Україна і заможні громадяни», – заявив він.
20 травня Гройсман заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України. 24 травня голова прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила журналістам, що в парламенті зареєстрували заяву голови уряду напередодні, 23 травня.
23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
Синод Православної церкви України 24 травня заборонив своїм представникам брати участь у парламентських та місцевих виборах, повідомляє прес-служба церкви.
«Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради України чи на посади місцевого самоврядування, де передбачене прийняття на постійну роботу», – йдеться в заяві ПЦУ за підсумками Синоду.
Однак духівництву ПЦУ дозволено балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування – у виняткових випадках, «з благословення церковної влади» та «при дотриманні відповідно визначених умов».
Читайте також: Епіфаній прокоментував присутність Філарета на інавгурації президента
Засідання Синоду Православної церкви України під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося 24 травня в Будинку митрополита, що розташований на території Софії Київської.
Раніше цього тижня почесний патріарх Української православної церкви (УПЦ) Філарет в інтерв'ю проекту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время» розповів, що його не влаштовує у ситуації, що склалася після отримання Україною томосу – документу про автокефалію незалежної української церкви. Філарет назвав пункти томосу, які на його думку, не вписуються у поняття «незалежна церква».
Центральна виборча комісія оприлюднила номер рахунку для внесення грошових застав кандидатів у депутати Верховної Ради.
Також у ЦВК повідомили обсяги застави для участі:
23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
Центральна виборча комісія України з огляду на опублікований 23 травня указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення виборів 21 травня заявила, що готова до проведення таких виборів, а виборчий процес стартує вже завтра, 24 травня.
«Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування указу, тобто 24 травня 2019 року без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого рішення щодо його початку», – йдеться в повідомленні ЦВК.
Водночас ЦВК заявила про низку питань, які потребують додаткового законодавчого врегулювання, зокрема питання встановлення факту проживання виборця, голосування військовослужбовців ООС, подання декларацій, тощо. Крім того, законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в даному разі триватиме лише 58 днів, вказали в ЦВК.
«Центральна виборча комісія очікує від президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року у відповідності до законів України та найкращих демократичних європейських практик», – вказали у ЦВК.
23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко оприлюднила у Twitter оновлення щодо того, хто із іноземних політиків підтвердили свої наміри прибути на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.
Окрім п’яти президентів (Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини), за її словами, на церемонії буде присутній віце-президент Туреччини, прем’єр-міністр Молдови, віце-прем’єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії, міністр енергетики США, міністр оборони Канади, міністр з питань Європи Франції, очільник МЗС Польщі та «понад 40 інших високих представників».
Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.
Як попередили в МВС, у зв'язку з урочистостями вулиці урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті.
За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.
Україна здатна забезпечити кіберзахист під час наступних парламентських виборів, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.
Він наголосив, що суб’єкти забезпечення кіберзахисту здатні «своєчасно виявити, запобігти і нейтралізувати реальні і потенційні загрози кібернетичного характеру в інформаційно-телекомунікаційних системах ЦВК під час наступних парламентських виборів».
Турчинов зазначив, що під час виборів президента «вдалося забезпечити безперебійне функціонування системи «Вибори» та Державного реєстру виборців», незважаючи на діяльність російських спецслужб.
Чергові парламентські вибори заплановані на жовтень 2019 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ