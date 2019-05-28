Активісти закликають першого заступника СБУ Баканова подати декларацію

Громадська організація «Центр протидії корупції» закликає першого заступника голови Служби безпеки України Івана Баканова подати електронну декларацію про доходи.

Активісти звертають увагу, що, за даними ЗМІ, Баканов «де-факто» працює тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України, тому що наразі голосів для призначення його головою СБУ в парламенті немає. Організація закликає Баканова розсекретити декларації решти керівництва Служби безпеки.

«Підкреслюємо, що ЦПК просить відкрити декларації лише керівництва СБУ, імена якого відомі і не вимагають цього від секретних агентів чи людей, які воюють на сході України. Зараз у СБУ незаконно засекретили навіть публічну інформацію щодо керівництва та посадовців СБУ, імена та посади яких добре відомі суспільству та опубліковані в офіційних документах, наприклад, в указах президента», – заявили в ЦПК.

22 травня колишній партнер президента України Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та екс-голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Проте в СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, але «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».

У грудні 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.

6 березня 2017 року «Центр протидії корупції» повідомив, що подав до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства. У жовтні 2018 року Верховний суд відправив справу про засекречення декларацій керівництва Служби безпеки України на новий розгляд.