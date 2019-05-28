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28 Травень 2019, Київ 18:40
Новини | Політика

Активісти закликають першого заступника СБУ Баканова подати декларацію

ЦПК закликає Івана Баканова розсекретити декларації решти керівництва Служби безпеки

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Громадська організація «Центр протидії корупції» закликає першого заступника голови Служби безпеки України Івана Баканова подати електронну декларацію про доходи.

Активісти звертають увагу, що, за даними ЗМІ, Баканов «де-факто» працює тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України, тому що наразі голосів для призначення його головою СБУ в парламенті немає. Організація закликає Баканова розсекретити декларації решти керівництва Служби безпеки.

«Підкреслюємо, що ЦПК просить відкрити декларації лише керівництва СБУ, імена якого відомі і не вимагають цього від секретних агентів чи людей, які воюють на сході України. Зараз у СБУ незаконно засекретили навіть публічну інформацію щодо керівництва та посадовців СБУ, імена та посади яких добре відомі суспільству та опубліковані в офіційних документах, наприклад, в указах президента», – заявили в ЦПК.

22 травня колишній партнер президента України Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та екс-голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Проте в СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, але «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».

У грудні 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.

6 березня 2017 року «Центр протидії корупції» повідомив, що подав до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства. У жовтні 2018 року Верховний суд відправив справу про засекречення декларацій керівництва Служби безпеки України на новий розгляд.

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