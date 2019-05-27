«Слуга народу» Зеленського хоче однопартійної більшості у новій Верховній Раді

Гості програми «Ваша Свобода»: народний депутат України («Народний фронт») Ігор Алексєєв; політичний експерт Петро Олещук.

Програма максимум партії «Слуга народу» – однопартійна більшість у Верховній Раді. Отакі плани партії президента України Володимира Зеленського на дострокових виборах озвучив 27 травня керівник виборчого штабу Олександр Корнієнко. Головою партії став Дмитро Разумков, досі – топ-речник президента Зеленського, а керівником digital-напрямку – Михайло Федоров. Разумков розповів, що нещодавно партія «Слуга народу» провела свій з’їзд, де переобрали голову. За його словами, Іван Баканов через перехід на роботу до СБУ більше не може бути головою партії. А пан Корнієнко повідомив, що наступний з’їзд партії відбудеться 8 червня цього року, коли і покажуть всіх кандидатів по мажоритарних округах, список кандидатів від партії та її програму.

Олександр Лащенко: Пане Олещук, наскільки це реально? За останніми даними соціологів, «Слуга народу» має значну підтримку, але все ж таки не понад 50%, принаймні на сьогодні.

Петро Олещук: Звичайно не понад 50%. Але треба розуміти, що є два фактори. Це виборче законодавство, виборча система. Високий виборчий бар’єр у 5% означає дуже високий рівень перерозподілу мандатів за підсумками голосування. Велика кількість партій 5% бар’єр не подолають. Голоси, які будуть за них віддані, будуть розподілятися серед переможців. За таких обставин 40% запросто може перетворитися на 50%.

Депутати-мажоритарники – це попутники, але не дуже надійні. Вони будуть орієнтуватися, у тому числі, на власну вигоду

Залишається мажоритарна складова. Трохи менше половини мандатів в умовах окупації частини територій буде розподілена за мажоритарною складовою. Це також достатньо вагомий фактор. Тому що мажоритарні вибори – це інші вибори, аніж вибори за списком. Вони (мажоритарники – ред.) можуть бути і не особливо проти. Але «не особливо проти» не означає за.

Як правило, депутати-мажоритарники завжди займали вичікувальну позицію, дивлячись на того, хто концентрує в своїх руках владу. Їх в принципі не цікавить конкретно, хто очолює це все, але їх цікавить можливість одержання державних преференцій. Тобто це попутники, але не дуже надійні. Вони будуть орієнтуватися на ті чи інші обставини, у тому числі, на власну, персональну вигоду.

– Пане Алексєєв, на думку «Народного фронту» указ Зеленського про розпуск Верховної Ради є незаконним. Ви, звісно, дотримуєтеся такої думки вашої фракції у парламенті?

Якщо КСУ визнає цей указ неконституційним до 21 липня, то вибори не відбудуться

​Ігор Алексєєв: Не треба говорити на даному етапі як про доконаний факт про виборчий процес з огляду, у тому числі, на звернення народних депутатів до КСУ. 62 народних депутати з «Народного фронту», «Радикальної партії» звернулися до КСУ.

Якщо КСУ визнає цей указ президента неконституційним до 21 липня, тобто до дня голосування, то вибори не відбудуться. ЦВК має їх відмінити. Коаліція існувала до 17 травня 2019 року.

Закон передбачає можливість ухвалити рішення в межах місячного терміну за невідкладною процедурою. Подання надійшло до судді-доповідача

Уявімо ситуацію, що рішення КСУ буде після виборів. Тоді у мене великий сумнів щодо легітимності наступної Верховної Ради. Можна говорити про нелегітимність Верховної Ради ІХ скликання і гіпотетично про всі рішення, які Верховна Рада ІХ скликання ухвалить.

Закон передбачає можливість розглянути і ухвалити рішення в межах місячного терміну як за невідкладною процедурою. Зараз подання надійшло до судді-доповідача. Процедура розпочалася з моменту подання провадження. Все залежить від того, як швидко суддя-доповідач буде готувати.

– Пане Олещук, як ви вважаєте, чи можливо, так би мовити, переграти ситуацію – дострокові вибори все-таки не відбудуться, а будуть 27 жовтня, як раніше планувалося?

Петро Олещук: Позиція «Народного фронту» у даному випадку є достатньо послідовною – вони оголосили про припинення роботи коаліції ще до інавгурації Зеленського, потім про це оголосив Парубій, а зараз, спираючись на цей факт, оскаржують дані результати в КСУ як у єдиному органі відповідної конституційної юрисдикції. А далі це вже питання до суду.

Судові інституції часто полюбляють в таких ситуаціях тягнути час для того, щоб подивитися, куди, зрештою, поверне ситуація, а потім щоб просто приєднатися до переможця

Може бути проблема, пов’язана з тим, що наш суд часто розглядає відповідні рішення досить довго. Наші судові інституції часто полюбляють в таких ситуаціях тягнути час для того, щоб подивитися, куди, зрештою, поверне ситуація, а потім щоб просто приєднатися до переможця.

Факт обрання Верховної Ради, якщо вибори будуть такими, що не будуть у когось викликати заперечень, з точки зору їх організації і проведення, мабуть, заперечуватися не будуть. З іншого боку, наприклад, можуть виникнути питання до учасників виборчого процесу з боку тих або інших державних структур.

(Повна версія програми)

Тут багато нюансів... Наприклад, залишається той самий казус з Януковичем. Його втеча відбулася, але ж імпічмент йому не оголошували. Було б дивно, якби деякі політичні кола не намагалися використати цю тему. У нас не налагоджена належним чином процедура, як ці питання мають вирішуватися.

Те, що зараз ми говоримо про рейтинги – це абсолютно ще неоднозначно. Картина змінюватиметься

​Ігор Алексєєв: Щоб не ставити під сумнів легітимність Верховної Ради, звичайно, правильніше, щоб рішення було ухвалене до виборів. Тим більше, закон цього вимагає. Ніхто не казатиме, що тим самим КСУ політично включається в процес – пришвидшує розгляд справи.

Те, що зараз ми говоримо про рейтинги – це абсолютно ще неоднозначно. Картина змінюватиметься. Особливо після певних подій, після певних заяв. Хтось очікує нові обличчя. Ми їх не бачимо. Інші політсили розповідають, що проводитимуться якійсь праймеріз. Це окозамилювання. У США це процедура до півроку. У нас вже завершується процес реєстрації!

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