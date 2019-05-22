Парубій порівняв Зеленського з Януковичем

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій порівняв дії президента України Володимира Зеленського з початком каденції одного з його попередників.

«Вважаю, що указ президента про розпуск парламенту суперечить Конституції України. Зеленський заводить воюючу Україну в конституційну кризу. Указ буде оскаржено в суді. Автор указу буде нести відповідальність. Один президент вже починав свої повноваження з порушення Конституції», – написав Парубій у мережі Twitter.

Конституційний суд України в 2010 році, після приходу до влади президента Віктора Януковича ухвалив, що внесення змін до Конституції у 2004 році відбулося з порушенням процедури, і проголосив автоматичне відновлення попередньої редакції основного закону. Україна повернулася від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської форми правління, як це було за часів другого президента України Леоніда Кучми. Ці рішення були скасовані в 2014 році за результатами Революції гідності.

На сайті президента 21 травня був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту за законом мають відбутися 27 жовтня 2019 року.