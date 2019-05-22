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22 Травень 2019, Київ 08:50
Новини | Політика

Парубій: рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржене

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту буде оскаржене в Конституційному суді.

«Сумно і тривожно, що Гарант Конституції України починає свою діяльність на посаді із грубого порушення Конституції. Поганий знак», – написав Парубій у мережі Facebook.

Голова парламенту відповів «так» на запитання одного з коментаторів про те, «чи буде оскаржене це порушення Конституції в Конституційному суді».

На сайті президента 21 травня був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту за законом мають відбутися 27 жовтня 2019 року.

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