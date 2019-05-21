Зеленський підписав указ про розпуск Ради і призначив дату виборів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначив дострокові вибори парламенту на 21 липня 2019 року.

Відповідний документ оприлюднений на сайті голови держави 21 травня.

«Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року», – йдеться в указі.

Президент також доручив Кабінету міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради.

Під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання, а також закликав уряд подати у відставку.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що у Верховній Раді не існувало коаліції з 2016 року.

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції», – сказав Зеленський.

В Адміністрації президента повідомили, що під час зустрічі із керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп 21 травня ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.