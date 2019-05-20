Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.

«Хочу багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій, тож, шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати, а тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці», – сказав Зеленський після інавгурації.

Він закликав Раду здобути «непогані бали на дострокові парламентські вибори».

«Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання», – заявив Зеленський.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на засіданні парламенту 17 травня про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» та закликав представників усіх фракцій і груп почати консультації, оскільки протягом одного місяця від сьогодні має бути сформована нова коаліція.

Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.