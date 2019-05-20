Зеленський: наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі

Найперше завдання України – це припинення вогню на Донбасі, заявив шостий президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді.

«Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Мене часто питали: «А на що ви готові заради припинення вогню?» Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що? Можу запевнити: задля того, щоб наші герої більше не гинули я готовий на все. Я точно не боюся приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба – я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території», – сказав Зеленський.

Наступним викликом він назвав повернення втрачених територій.

«Чесно кажу, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву», – заявив Зеленський.