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20 травня 2019, Київ 10:58
Новини | Політика

Зеленський офіційно став президентом України

Зеленський склав присягу президента

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Володимир Зеленський офіційно став президентом України.

«Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі», – зачитав Зеленський текст присяги.

У квітні він здобув перемогу в другому турі виборів президента, отримавши 73,22% голосів. П'ятий президент України Петро Порошенко мав 24,45%.

Повноваження президента тривають упродовж п'яти років.

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