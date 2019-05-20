Інавгурація Зеленського. Трансляція

20 травня відбувається інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Радіо Свобода транслює подію наживо.

О 10:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народові.

Згодом він має прийти в Маріїнський палац і взяти участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України.

З 11:20 до 11:50 відбудеться вітання президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською глав іноземних делегацій.

На 12:00 – 13:30 планується участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду.

У квітні Володимир Зеленський здобув перемогу в другому турі виборів президента, отримавши 73,22% голосів. П'ятий президент України Петро Порошенко мав 24,45%.