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30 Квітень 2019, Київ 14:40
Новини | Політика

ЦВК оголосила Зеленського переможцем виборів президента України

Центральна виборча комісія оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України

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Центральна виборча комісія оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України.

13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.

«Центральна виборча комісія оголосила, що за підсумками повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України обраним Президентом України є кандидат на пост Президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник, ТОВ «Квартал 95», проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу».

Протокол підписали 15 членів комісії, а також присутні на засіданні уповноважені представники кандидатів на пост президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

Публікація офіційних результатів президентських виборів-2019 у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» очікується 4 травня.

Раніше ЦВК України підрахувала 100% протоколів на виборах президента України, другий тур яких відбувся 21 квітня.

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