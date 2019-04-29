Порошенко пообіцяв підказати наступникові, як «не ставати на коліна»

Президент України Петро Порошенко пообіцяв підказати своєму наступникові Володимирові Зеленському, як «не ставати на коліна» перед президентом Росії Володимиром Путіним, як то Зеленський пропонував зробити 2014 року, і розкритикував пропозицію обраного президента роздавати громадянство України росіянам.

Виступаючи під час перебування у Львові, Порошенко, не називаючи Зеленського на ім’я, заявив: «Якщо хтось приймає будь-які рішення на користь України, ми це підтримаємо. Якщо комусь потрібна порада, ми її дамо. Але ті ризики, які сьогодні є перед світом і перед Україною, зашкалюють».

Він додав: «Якщо ти поїдеш на зустріч із Путіним, до тебе ніхто більше зі світової коаліції, яку ми дбайливо створювали п’ять років, ніхто не приїде. Ти її зруйнуєш. І залишиш Україну сам-на-сам з агресором. А потім тобі залишиться тільки стати на коліна і визнати капітуляцію».

«І от цього ми точно не можемо допустити», – заявив президент.

«Своєчасно підкажемо, як не ставати на коліна. Бо ми вміємо не ставати. Своєчасно підкажемо, як треба берегти наших союзників і партнерів. Своєчасно підкажемо, як не продатися за 30 срібняків газу, які точно обдурять. Бо ми ж це знаємо», – додав Порошенко, згадуючи також про натяки Росії останніх днів про можливість знизити для України ціну газу на певних неуточнених конкретно умовах.

«Ми захистимо безвіз. Ми захистимо наш рух до Європейського союзу і НАТО. І недарма ми ввели норму прямої дії (про курс України на вступ до ЄС і НАТО – ред.) в українську Конституцію. І той, хто не дотримуватиметься Конституції, має піти геть з української влади. Все просто», – сказав Порошенко.

Він також наголосив: «Ми не будемо сприймати, що хтось росіянам буде надавати святе українське громадянство. Бо вони його приймуть всі 140 мільйонів, бо в нас краще. Але ми ніколи не дамо загубити Україну. Бо українське громадянство – це є висока честь».

У фейсбуці Володимира Зеленського 27 квітня у відповідь на попередні рішення Володимира Путіна надавати громадянство Росії у спрощеному порядку мешканцям окупованих частин Донбасу і його заяви про можливість такого ж спрощеного надання російського громадянства всім громадянам України з’явився допис, у якому, серед іншого, було сказано: «Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше», – а також вкотре висловлена готовність до переговорів із Путіним.

1 березня 2014 року, ще перед початком масової агресії проти України російських гібридних сил, а потім регулярних частин Збройних сил Росії, Зеленський, звертаючись на адресу Путіна, заявляв: «Можу вас благати на колінах, але не ставте на коліна, будь ласка, наш народ». Уже як кандидат на посаду президента України Зеленський 24 березня підтвердив: «Я і зараз готовий на все заради цього. Не як кандидат у президенти, як громадянин України».