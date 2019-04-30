ЦВК оголошує офіційні результати виборів (трансляція)

Центральна виборча комісія планує оголосити офіційні результати другого туру виборів президента України. Засідання, на якому це має статися, розпочалося о 12:00.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію засідання.
Публікація офіційних результатів президентських виборів-2019 у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» очікується 4 травня.
Другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.
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