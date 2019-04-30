Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Квітень 2019, Київ 13:02
Новини | Політика

ЦВК оголошує офіційні результати виборів (трансляція)

Засідання ЦВК

Дивитись коментарі

Центральна виборча комісія планує оголосити офіційні результати другого туру виборів президента України. Засідання, на якому це має статися, розпочалося о 12:00.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію засідання.

Публікація офіційних результатів президентських виборів-2019 у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» очікується 4 травня.

Другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG