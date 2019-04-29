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29 Квітень 2019, Київ 17:12
Новини | Політика

31 відсоток росіян вважає перемогу Зеленського кращим варіантом для Росії – опитування

Петро Порошенко (л) та Володимир Зеленський (п) під час неофіційних дебатів кандидатів у президенти, 19 квітня 2019 року

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31 відсоток росіян вважає перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України кращим варіантом для Росії, свідчать дані опитування російського «Левада-Центру».

Два відсотки вважали кращим варіантом перемогу Порошенка, 55 відсотків заявляли, що для Росії не має значення ім’я переможця виборів, ще 12 відсотків не змогли відповісти на це питання.

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Опитування проводили 18-23 квітня у 137 населених пунктах 50 російських регіонів. У ньому взяли участь 1 625 людей.

Другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

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