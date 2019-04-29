31 відсоток росіян вважає перемогу Зеленського кращим варіантом для Росії – опитування

31 відсоток росіян вважає перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України кращим варіантом для Росії, свідчать дані опитування російського «Левада-Центру».

Два відсотки вважали кращим варіантом перемогу Порошенка, 55 відсотків заявляли, що для Росії не має значення ім’я переможця виборів, ще 12 відсотків не змогли відповісти на це питання.

Опитування проводили 18-23 квітня у 137 населених пунктах 50 російських регіонів. У ньому взяли участь 1 625 людей.

Другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.