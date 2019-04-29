Путін вважає, що Зеленський міг би повернути український паспорт Саакашвілі

Президент Росії Володимир Путін вважає, що новообраний президент України Володимир Зеленський міг би повернути український паспорт колишньому президенту Грузії та екс-голові Одеської обласної держадміністрації Міхеїлу Саакашвілі.

«Що стосується свобод, у цьому сенсі краще почати навіть ні з Росії, ні з росіян, а, припустімо, з грузин або з колишніх грузин. Наприклад, було б справедливо повернути український паспорт людині, яка в минулому була грузином, а сьогодні вважає себе українцем, маю на увазі Саакашвілі Михайла Миколайовича», – сказав Путін.

Саакашвілі заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.

Саакашвілі є послідовим критиком Кремля після російського вторгнення в Грузію у 2008 році.

У 2015 році він отримав українське громадянство та був призначений президентом України Петром Порошенком на посаду голови Одеської обласної держадміністрації. Під час роботи Саакашвілі неодноразово критикував українську владу. Восени 2016 року він пішов у відставку.

Наприкінці липня 2017 року Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. 10 вересня 2017 року Саакашвілі потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

12 лютого 2018 року Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.