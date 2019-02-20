Саакашвілі: «Гулівер», але не вірменин

Через день після того, як Міхеїл Саакашвілі оголосив, що він «чистий грузин», колишній президент Грузії змінив обкладинку на своїй сторінці у мережі Facebook, виставивши своє фото у зображенні Гулівера, поневоленого ліліпутами – посилання на класичний роман 18-го століття Джонатана Свіфта.

На новій обкладинці колишній грузинський лідер і екс-голова одеської ОДА лежить на піщаному березі, узятий у полон крихітними ліліпутами і оточений сторожовими вежами. В офіційному обліковому записі Facebook Міхеїла Саакашвілі налічується більш ніж мільйон «фоловерів».

Автор колажу – Нуґзар Метревелі, відомий своїми навичками фотошопу і політичною сатирою. Глузливе зображення базується на версії кінофільму 2010 року «Мандри Гулівера» за сатиричним романом Джонатана Свіфта із Джеком Блеком у головній ролі.

Саакашвілі опублікував фотографію по тому, як 17 лютого поділився результатами того, що він назвав генеалогічним ДНК-тестом, який він пройшов у Сполучених Штатах. Тест, за словами Саакашвілі, виявив, що він «грузин майже на 99 відсотків» із маленьким домішком балканських генів. Рішення колишнього президента Грузії поділитися результатами тесту ДНК було очевидною спробою покласти край давніми чуткам і теоріям змови, в яких ішлося про те, що він насправді має вірменське походження і що його справжнє прізвище – Саакян.

«Майже на 99% я виявився грузином і на 1% – греком. Цей тест точно визначає належність твоїх предків як мінімум за останню тисячу років. Не виявилося жодної краплі від іншого населення регіону. Відповідно до цього дослідження, Іран і Туреччина пов’язані з Грузією через те, що у цих двох країнах історично багато грузинів. З’ясувалося, що протягом багатьох століть мої предки взагалі ні з ким не були змішані, і я першим порушив цю традицію, одружившись на європейці», – написав Саакашвілі в тому ж повідомленні у Facebook-у, посилаючись на свій шлюб із громадянкою Нідерландів.

При цьому він зазначив, що «поважає всіх сусідів і, звичайно ж, любить патріотів Грузії, що представляють усі етноси». Саакашвілі радить пройти ДНК-тест усім, «хто постійно приписує його до інших етносів», і вже після цього «оскаржувати точну генетичну науку».

Генеалогічне тестування, або Genealogical DNA Test, неймовірно популярне в Америці. Досліджуючи певні частини генома людини, цей ДНК-тест дозволяє визначити етнічну групу, звідки йде родовід людини. Таку послугу у США пропонують сотні приватних лабораторій за ціну від 100 до 1 тисячі доларів.

Міхеїл Саакашвілі, опублікувавши свої результати ДНК, повторює ситуацію з сенатором-демократом зі США Елізабет Воррен, яка оголосила, що вона буде балотуватися на посаду президента США у 2020 році. У жовтні 2018 року Воррен сказала, що зробила ДНК-тест, який засвідчує, що її походження «справжнє американське». Сенаторку критикував президент США Дональд Трамп, який поставив це під сумнів.

Саакашвілі ж – незалежно від його походження – фактично не має громадянства, бо втратив як грузинське, так і українське громадянство.

Український паспорт Міхеїл Саакашвілі отримав у 2015 році, перед тим, як очолити Одеську обласну державної адміністрацію. Це означало, що він автоматично втратив грузинське громадянство.

Але й українське громадянство він втратив. Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Міхеїл Саакашвілі останнім часом, після повернення його з України за процедурою реадмісії до Польщі, звідки він 2017 року незаконно прорвався через державний кордон на українську територію, живе в Нідерландах, громадянкою яких є його дружина. Він обіцяє повернутися у Грузію – країну свого походження.

Над матеріалом працювали Farangis Najibullah, Людмила Ваннек.