У Грузії Саакашвілі звинувачують у причетності до вбивства бізнесмена Патаркацишвілі

У Департаменті конституційної безпеки Грузії в 2007 році розробляли план замаху на бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, санкцію на вбивство якого дав тодішній президент країни Міхеїл Саакашвілі, повідомила 17 жовтня Головна прокуратура Грузії.

Підприємець і близький друг Бориса Березовського Бадрі Патаркацишвілі в той час жив у Тбілісі і допомагав грузинській опозиції, яка домагалася відставки тодішнього президента Саакашвілі.

Звинувачення висунули трьом колишнім високопоставленим співробітникам ДКБ на підставі аудіозаписів, які виявили в одного з них під час обшуку.

Докладніше про це в репортажі телеканалу «Настоящее время»: Генпрокуратура Грузии обвинила Саакашвили в причастности к убийству бизнесмена Патаркацишвили

Записи датуються 4 і 5 лютого 2007 року. На них зафіксована розмова між керівниками Департаменту конституційної безпеки та Оперативного слідчого департаменту МВС, в якому обговорюються методи вбивства Патаркацишвілі, вербування співробітників охорони і персоналу, який обслуговував бізнесмена. У тому числі йдеться про можливість нанесення на дверну ручку його будинку отруйної речовини.

У прокуратурі повідомили, що, за попередніми даними, які вимагають перевірки, наказ про «ліквідацію» Бадрі Патаркацишвілі «силовики» отримали особисто від екс-президента. Але кримінальну справу проти самого Саакашвілі поки не порушено.

У вівторок, 16 жовтня, одного з підозрюваних затримали. Він заявив, що не винен, а аудіозаписи сфальсифіковані.

У листопаді 2007 року Бадрі Патаркацишвілі виїхав до Лондона. У лютому 2008 року він помер у власному будинку. За версією британських слідчих, причиною смерті бізнесмена став інфаркт.

Саакашвілі залишив Грузію в 2013 році за кілька днів до закінчення терміну повноважень, потім жив у США та Україні. У 2014 році в Грузії проти Саакашвілі були висунуті звинувачення в організації розправи над учасниками мітингу 7 листопада 2007 року, у протиправному втручанні в будівлю телеканалу «Імеді» і незаконному привласненні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, в організації нападу на депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році, перешкоджанні розслідуванню вбивства банкіра Сандро Ґірґвліані і розтраті державних коштів у 2009–2012 роках.

У травні 2015 року Саакашвілі отримав паспорт України, однак 26 липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив його українського громадянства.