Саакашвілі назвав роботу, яку знайшов собі в Нідерландах

Колишній президент Грузії, лідер української партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив, що знайшов собі заробіток у Нідерландах, де він зараз живе.

Як написав він у фейсбуці, він «домовився з Академією спікерів Нідерландів про співробітництво».

«Поки я в Європі, буду заробляти на життя лекціями. В Академії дуже класний колектив, мене вони вразили хорошим знанням специфіки нашого регіону і правильними цінностями. Сподіваюся, довго читати лекції мені не доведеться, а досвід буду використовувати не для лекцій, а для усунення олігархів від влади і реальної реформації», – заявив він.

Міхеїл Саакашвілі останнім часом, після повернення його з України за процедурою реадмісії до Польщі, звідки він 2017 року незаконно прорвався через державний кордон на українську територію, живе в Нідерландах, громадянкою яких є його дружина. Він періодично заявляє про рішучість повернутися чи й «прорватися» до України, куди йому заборонений в’їзд на три роки, і, як і раніше, говорить про прагнення скинути українську владу.

Крім того, він після видалення його з України заговорив і про бажання скинути нинішню владу Грузії, де проти нього ведуться чи вже доведені до суду з винесенням заочного вироку кілька кримінальних справ. Зокрема, в дописі у фейсбуці грузинською мовою 6 квітня він закликає «зібратися разом і покінчити з олігархією Іванішвілі», маючи на увазі грузинського олігарха, колишнього прем’єр-міністра Грузії Бідзіну Іванішвілі, який і після офіційного відходу з політики, як вважають, залишає за собою значний вплив на уряд Грузії.

Саакашвілі нині як особа без громадянства не є громадянином ні Грузії, ні України (обидва громадянства він по черзі втратив) і не може брати безпосередньої участі в політичному житті обох держав.

«Академія спікерів» у нідерландському Роттердамі, наскільки можна судити з її сайту, є комерційною організацією, що на замовлення охочих організує їм лекції професійних «спікерів» – лекторів, готових читати лекції на будь-які теми, від політики, економіки чи цифрових технологій до футуризму і магії, – і веде базу даних про понад тисячу таких лекторів.

Саакашвілі у своєму дописі у фейсбуці навів зображення сторінки інформаційного вісника цієї організації, де йдеться про те, що він тепер є новим її лектором і його можна запросити дати лекцію. За цим повідомленням, Саакашвілі готовий давати лекції на різноманітні теми – політичні, юридичні, соціальні чи антикорупційні. Там також згадано про успіхи Грузії часів його президентства. Водночас у списку лекторів на сайті самої «Академії спікерів», через який можна їх замовити, прізвища Саакашвілі наразі немає.