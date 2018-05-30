Суд відмовився задовольнити позов Саакашвілі до МВС

Окружний адміністративний суд Києваа відмовив колишньому президенту Грузії, лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі у задоволенні позову до Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляє портал судової влади, Саакашвілі відмовили у задоволенні позовних вимог, зважаючи на «формальну відповідність наказу МВС вимогам законодавства».

Саакашвілі просив суд визнати незаконним і нечинним наказ МВС, яким затверджуються зразки документів, які подаються для прийняття до громадянства України, зокрема, форма 19 (Заява про прийняття до громадянства України) в частині пункту «Під судом та слідством на території іноземних держав не перебуваю».

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Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Саакашвілі 10 вересня минулого року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі заборонили на три роки в’їзд до України.

Українські суди розглядають кілька позовів Саакашвілі.