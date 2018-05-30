Навіщо Саакашвілі нагадує про себе?

Вчорашня прес-конференція лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі пов’язана з тим, що його соратник Северіон Дангадзе пішов на угоду зі слідством, вважає політолог Володимир Цибулько. Він вважає, що навіть розгляд справи Саакашвілі ЄСПЛ навряд чи поновить його українське громадянство. Натомість соратник опозиціонера Іван Лозовий переконаний, що Саакашвілі видворили з країни саме тому, що справа проти нього була необґрунтована.

Колишній голова Одеської облдержадміністрації, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну набагато швидше, ніж думає президент України Петро Порошенко.

Я приїду до України набагато швидше, ніж Порошенко сподівається

«У мене вже є дуже авторитетний міжнародний документ, який теж допоможе мені вирішити свої справи. Я повернусь до України звичайним літаком, коли настане час. Він прийде набагато швидше, ніж Порошенко сподівається. Який би піар він проти мене не робив, які б маніпуляції не робив, який би тиск на суді через Грановського він не робив, я приїду до України набагато швидше, ніж він сподівається. Перемога буде за нами», – заявив Саакашвілі.

Натомість виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов жодних перспектив для Саакашвілі в Україні не бачить.

Саакашвілі намагається нагадати про себе

«Про це свідчить, по-перше, як швидко він фактично випав з внутрішнього порядку денного. Коли він був тут, дійсно, розкручувалися якісь події. Зараз про нього ледь згадують навіть його соратники. Для самого Саакашвілі, я думаю, ця прес-конференція – він намагається таким чином нагадати про себе. Рейтинги його політичної сили не дозволяють говорити про перспективи в політичному плані. На сьогодні можна сказати, що він не цікавий нікому, в тому числі і опозиціонерам», – міркує Леонов.

Однак соратник видвореного політика, бізнесмен і громадський діяч, член політради «Руху нових сил» Іван Лозовий стверджує, що ситуація в Україні створює передумови для повернення Саакашвілі.

Саакашвілі може повернутись одразу після президентських виборів

«Навіть цієї осені може бути якийсь соціальний вибух, масові протести, і на фоні цього, безумовно, Міхеїл Саакашвілі може повернутись. Він може повернутись також одразу після голосування в день президентських виборів, коли буде обраний президент, якого не звати Порошенко», – прогнозує Лозовий.

Співрозмовник Радіо Свобода зазначає, що позов Саакашвілі до Європейського суду з прав людини буде на розгляді тривалий час, проте, на його переконання, немає сумнівів: рішення буде на користь екс-президента Грузії.

Справедливість рухається повільно, але неминуче

«На Заході прийнято, що справедливість рухається доволі повільно, але неминуче, і це буде також в усіх випадках репресій проти Міхеїла Саакашвілі: позбавлення громадянства, незаконне видворення з України, репресії проти його соратників, членів нашої партії – все це буде оскаржено свого часу і отримає належну оцінку в об’єктивних судах Європи», – стверджує громадський діяч.

Зі свого боку, політолог Володимир Цибулько сумнівається, що ЄСПЛ зможе допомогти Саакашвілі повернути українське громадянство.

Саакашвілі не виконав необхідних процедур, щоб набути громадянство України

«Європейський суд (із прав людини – ред.) розгляне тільки порушення прав громадянина. Але сам Міхеїл Саакашвілі не виконав необхідних процедур для того, щоб набути повноцінне громадянство України – не надав необхідні документи. Не виконавши за відведений період необхідних процедур, він фактично сам позбавив себе українського громадянства», – аргументує він.

Активність опозиціонера Цибулько пояснює тим, що не так давно його прибічник Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством.

«Час Саакашвілі минув, і його активність пов’язана з тим, що його колишній соратник, Северіон Дангадзе, почав співпрацювати зі слідством і фактично дав всі необхідні свідчення для того, щоб Саакашвілі не почувався ані перспективним політиком, ані навіть перспективним громадянином України», – переконаний політолог.

Саакашвілі депортували, тому що не мали підстав судити – Лозовий

Іван Лозовий запевняє: Дангадзе пішов на співпрацю внаслідок тиску.

Бідний Дангадзе тримався в ізольованій камері безпідставно

«Бідний Северіон Дангадзе тримався в ізольованій камері сім місяців безпідставно. До нього тривалий час не допускали ані родичів, ні адвокатів. Йому погрожували. Камера, де його тримали останніми місяцями в Лук’янівському СІЗО, в дуже поганому стані», – заявив він.

Натомість українська влада, на думку Лозового, суперечила сама собі, виславши Саакашвілі замість того, щоб ув’язнити його.

Людина, звинувачена у великих злочинах, самою владою виселяється в західну Європу

«Сама державна влада в Україні, режим Порошенка, взяли Міхеїла Саакашвілі та видворили його до Польщі. Хто таке ще бачив? Це унікальний випадок, де людина, начебто звинувачена у великих злочинах, самою владою береться і спокійно виселяється в західну Європу. Це робилося чому – тому що справа брехлива, жодних підстав судити Міхеїла Саакашвілі немає», – вважає Лозовий.

Володимир Цибулько вказує на те, що основні правопорушення чинив не сам Саакашвілі, а його прибічники.

До Саакашвілі не були застосовані рішучіші заходи

«Чого варта блокада, наприклад, вулиці Грушевського, яка по суті обійшлася безкарно для цієї політсили? Для киян це були дуже великі незручності і проблеми, часом «швидкі допомоги» не могли доїхати до пацієнта через заблоковану вулицю Грушевського. Влада як до цієї політсили ставилася м’яко і коректно, так і до Саакашвілі не були застосовані рішучіші заходи», – нагадує політолог.

На думку Цибулька, пересічні українські громадяни не могли б безкарно дозволити собі поведінки, яку дозволяв собі Саакашвілі.

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