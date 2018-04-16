Суд назвав нову дату розгляду позову Саакашвілі до Порошенка щодо втрати громадянства

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить 20 квітня розгляд позову колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо втрати українського громадянства, повідомила прес-служба суду.

Засідання має розпочатися о 10:00.

У суді зазначили, що заплановане 13 квітня судове засідання не відбулося у зв’язку з хворобою судді, яка входить до складу колегії суддів.

Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У жовтні 2017 року Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України Міхеїла Саакашвілі, і стверджувала, що Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі заборонили на три роки в’їзд до України.