Держприкордонслужба: Саакашвілі повернули до Польщі

У Державній прикордонній службі заявляють, що колишнього президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі повернули до країни, звідки він «прибув, порушуючи українське законодавство».

«Ця особа перебувала на території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство», – йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Прикордонники також додають, що військовослужбовці ДПСУ сьогодні довели до «Саакашвілі рішення про його повернення до країни попереднього перебування».

«Під час виконання процедури на представників правоохоронних органів накинулися невідомі із оточення Михаїла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку», – зазначають у Держприкордонслужбі.

З повідомлення ДПСУ випливає, що Саакашвілі вислали до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017 року.



Як повідомлялося, раніше сьогодні з аеропорту «Бориспіль» вилетів неопізнаний чартерний літак Raytheon 390 Premier, зараз він перебуває на території Польщі. В аеропорту «Бориспіль» у коментарі Радіо Свобода не надали інформації про літак.

Раніше портал ТСН.ua з посиланням на джерело повідомив, що колишній президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі відлетів до Польщі чартерним рейсом близько 16:00 за київським часом.

Перед цим джерело ТСН поінформувало, що Саакашвілі можуть повернути до Польщі.

«Це називається реадмісія – повернення нелегала до країни, звідки він нелегально прибув», – наводить ТСН дані свого джерела.

12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. У СБУ, Генпрокуратурі і поліції Радіо Свобода повідомили, що Саакашвілі не затримували.

Інформація про затримання Саакашвілі вже з’являлася минулого тижня, але не підтвердилася.

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У вересні суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. Крім того, суд відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

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