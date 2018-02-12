З «Борисполя» вилетів неопізнаний чартер

З аеропорту «Бориспіль» вилетів неопізнаний чартерний літак Raytheon 390 Premier, зараз він над територією Польщі. Про це свідчать дані сайту Flightradar24.

Інформації про реєстрацію, серійний номер та напрямок руху літака сервіс не наводить.

В аеропорту «Бориспіль» у коментарі Радіо Свобода не надали інформацію про літак.

Раніше портал ТСН.ua з посиланням на джерело повідомив, що колишній президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі відлетів до Польщі чартерним рейсом близько 16:00 за київським часом.

Перед цим джерело ТСН поінформувало, що Саакашвілі можуть повернути до Польщі.

«Це називається реадмісія – повернення нелегала до країни, звідки він нелегально прибув», – наводить ТСН дані свого джерела. Це означає, що Саакашвілі можуть вислати до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017 року.

12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва.

У СБУ, Генпрокуратурі і поліції Радіо Свобода повідомили, що Саакашвілі не затримували.

Прикордонна служба ситуацію наразі не коментувала. Радіо Свобода намагається отримати коментар ДПСУ.

Інформація про затримання Саакашвілі вже з’являлася минулого тижня, але не підтвердилася.

5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

8 грудня екс-президента затримали в Києві. Його підозрюють в «сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої злочинної діяльності». Саакашвілі називає неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Суд першої інстанції не задовольнив клопотання Генпрокуратури про домашній арешт політика у вигляді запобіжного заходу, але 26 січня Апеляційний суд Києва призначив йому нічний домашній арешт.

Термін дії запобіжного заходу для Саакашвілі закінчився 6 лютого.

Луценко заявив, що ГПУ не буде просити суд продовжити запобіжний захід для колишнього президента Грузії.

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.