Суд відмовив Саакашвілі в участі у суді щодо втрати громадянства

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України відмовив адвокатам екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі у задоволенні клопотання щодо його особистої участі в процесі з розгляду скарги на указ про втрату Саакашвілі громадянства України.

На засіданні 16 березня адвокати заявляли, що Саакашвілі бажає брати участь у справі і просили суд зобов'язати його особисто бути присутнім на засіданнях. Режим відеоконференції вони назвали неприйнятним.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд також відмовився задовольнити клопотання захисників Саакашвілі щодо зобов’язання президента України Петра Порошенка особисто брати участь у розгляді справи.

Представник президента у відповідь на клопотання захисників Саакашвілі наголосив, що участь Порошенка не є обов’язковою, бо він направив свого представника, повноваження якого перевірені і підтверджені судом.

Суд оголосив перерву в засіданні до 23 березня.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі заборонили на три роки в’їзд до України.

Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Саакашвілі 10 вересня минулого року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У жовтні 2017 року Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України Міхеїла Саакашвілі, і стверджувала, що Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.