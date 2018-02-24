ГПУ просить Нідерланди взяти у Саакашвілі зразки голосу – Єнін

Генеральна прокуратура України направила міжнародно-правове доручення правоохоронцям Королівства Нідерланди, в якому просить взяти у лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі зразки голосу для розслідування кримінального провадження, заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Відповідаючи на запитання про те, чи означає це, що зразки голосу Саакашвілі може надати тільки добровільно, заступник генпрокурора сказав: «Так, безумовно, це його право. А якщо він відмовиться, то це вкотре розвіє міф Саакашвілі про те, що він готовий співпрацювати з правоохоронними органами».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

21 лютого Державна прикордонна служба заборонила на три роки в’їзд до України лідеру партії «Рух нових сил», екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі. Про це свідчать документи ДПСУ, які Саакашвілі оприлюднив на своїй сторінці в Facebook. Водночас, адвокати політика повідомили про намір це оскаржувати у суді.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Саакашвілі відмовляється надати слідству зразок голосу для експертизи – ГПУ