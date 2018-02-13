У Варшаві побоюються, що через Саакашвілі можуть погіршитися відносини Польщі з Україною і Грузією

Варшава – Що Міхеїл Саакашвілі збирається робити в Польщі? Як його перебування на польській території може вплинути на відносини Варшави з Києвом? Над цим міркують польські оглядачі й аналітики. Радіо Свобода відстежує польську реакцію на примусове вивезення з України колишнього президента Грузії.

Другий день поспіль у Польщі коментують реадмісію Міхеїла Саакашвілі. Брифінг у Варшаві видаленого з України політика висвітлювали провідні польські ЗМІ. Польські новинні інтернет-сайти мерехтять заголовками на кшталт: «Міхеїл Саакашвілі про подробиці затримання в Києві», «Саакашвілі малює чорний сценарій для України», «Саакашвілі не проситиме в Польщі притулку» і таке інше.

Багато залежить від того, чи він надовго залишиться. Бо тоді Польща стане місцем, звідки він вестиме інформаційну війну проти української влади

Про те, як можуть складатися відносини Саакашвілі з польською владою, пише видання Gazeta Wyborcza.

У статті «Саакашвілі депортували до Польщі. Що далі?» йдеться про те, чи видалений з України політик може стати «проблемою» для Варшави. «Багато залежить від того, чи він надовго залишиться над Віслою. Бо тоді Польща стане місцем, звідки він вестиме інформаційну війну проти української влади і намагатиметься мобілізувати своїх прихильників в Україні. Польща ідеально для цього підходить, адже багато українських іммігрантів не приховує свого розчарування повільними змінами в їхній країні», – зазначає газета.

Саакашвілі у Польщі збільшує список конфліктів – депутат Європарламенту

Саакашвілі у Польщі збільшує список конфліктів, які «Право і справедливість» веде з цілим світом. Відтак черга за дотепер дружньою Грузією. Хто наступний?

Думками з приводу прибуття Саакашвілі до Польщі діляться польські оглядачі та меншою мірою політики. Останні здебільшого побоюються, що через Саакашвілі Польща, яка тепер має не найкращі відносини з сусідами, може посваритися з іншими країнами. Скажімо, Януш Левандовський, польський депутат Європарламенту, написав у мережі twitter: «Саакашвілі у Польщі збільшує список конфліктів, які «Право і справедливість» веде з цілим світом. Відтак черга за дотепер дружньою Грузією. Хто наступний?».

Натомість Poskie Radio24 цитує Павла Пудловського, депутата Сейму від партії «Новочесна». Цей політик вважає, що Польща не повинна занадто включатися в конфлікт навколо Саакашвілі.

Саакашвілі у Варшаві. Це добре, бо з його допомогою після воєн з ЄС, Німеччиною, Францією, Америкою, Ізраїлем та Україною, Качинський зможе посварити нас із Грузією, Вірменією та Азербайджаном!

У свою чергу Томаш Ліс, головний редактор польського видання тижневика Newsweek іронізує: «Саакашвілі у Варшаві. Це добре, бо з його допомогою після воєн з ЄС, Німеччиною, Францією, Америкою, Ізраїлем та Україною, Качинський зможе посварити нас із Грузією, Вірменією та Азербайджаном!».

Натомість Патрик Ваховець, голова фонду «Центр аналізів для розвитку», твердить: «У мене такі відчуття, що через кілька років Саакашвілі візьме участь у якихось польських виборах».

Саакашвілі виставляє себе на сміховисько, а з іншого боку, діє на шкоду іміджеві України

Адам Лельонек, аналітик Центру аналізу пропаганди й дезінформації, сподівається, що польська влада через Саакашвілі не втягнеться у черговий виток конфлікту з Україною. Він говорить: «Мені здається, що у польської влади є відповідні експерти, які однозначно оцінюють дії пана Саакашвілі, оскільки цими діями він виставляє себе на посміховисько, а з іншого боку, він зовсім не допомагає Україні на міжнародному рівні, тим більше у Польщі, а зовсім навпаки, діє на шкоду іміджеві України та української влади».

На думку Лельонека, який слухав варшавський брифінг Саакашвілі, видворений з України політик не розуміє специфіки польської ситуації, так само як значна частина польського суспільства та ЗМІ не розуміють, що відбуваються в Україні.

«Суспільство, я навіть сказав би, що й більшість ЗМІ, не розуміє подій, які відбуваються в Україні після Революції гідності. Тому годі сподіватися, що перенесення Саакашвілі на польський ґрунт якихось українських месиджів, упереджень, чи не надто дипломатичних формулювань сподобається полякам чи наблизить до них українську проблематику», – твердить аналітик.

Лельонек припускає, що варшавські заяви Саакашвілі передусім розраховані на українське суспільство й на український, так би мовити, електорат, аніж на поляків чи громадян західноєвропейських держав.