«Без грошей і документів»: Саакашвілі розповів про свою реадмісію до Польщі

12 лютого Саакашвілі був затриманий у центрі Києва. Після цього Держприкордонслужба України повідомила, що його повернули до країни, звідки він «прибув із порушенням українського законодавства». Тоді ж від соратників опозиціонера стало відомо, що його вислали до Польщі, звідки він, не проходячи прикордонного паспортного контролю, прибув до України у вересні 2017 року. Тоді його прихильники просто «внесли» до України, здійснивши прорив кордону.
Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив про наміри відновити своє колишнє громадянство України, якого його позбавила українська влада.
Коли мене депортували, у мене не було навіть грошей. Куртку з мене скинули, а в ній залишилися ті гривні, які у мене були. І документів у мене теж ніяких з собою не було
«Те, що відбулося вчора, для мене було шоком, – заявив він. – Коли мене депортували, у мене не було навіть грошей. Куртку з мене скинули, а в ній залишилися ті гривні, які у мене були. І документів у мене теж ніяких з собою не було. Мені в літаку видали один аркуш паперу (його віз із собою їхній представник, на якого був оформлений літак, пояснив політик – ред.). Цей листок мені і видали, щоб надати його прикордонникам. І телефону довгий час теж не було».
Саакашвілі підтвердив, що збирається подавати заяву про своє викрадення.
«В Україні наші адвокати написали заяву про вчинення злочину», – пояснив він.
Він також наголосив, що «не сумнівається» в тому, що його реадмісія викличе різку реакцію в світі і всередині України.
«Я думаю, що реакція на це буде. І головна реакція буде від українського народу: він ще раз переконався, з ким має справу – з абсолютним беззаконням, із людьми, які не мають ані найменшого уявлення про закон і законність. Звичайно, за Порошенка мені навряд чи вдасться повернути громадянство, але я думаю, що Порошенку дуже мало часу залишилося при владі. Ми обов'язково його переможемо, але ми його переможемо опором українського народу», – висловив свою думку Саакашвілі про президента Петра Порошенка і владу України.
«18 лютого відбудеться велика акція об'єднаної української опозиції, – зауважив політик. – Це не перша акція і не остання. Протести зростатимуть, розростатимуться, і врешті-решт вони (нинішні представники влади – ред.) змушені будуть капітулювати і забратися з влади».
«Мене вислали до Польщі за наказом Порошенка. І влада – в дуже дурній ситуації, дуже, – зауважив опозиціонер. – Вони настільки не поважають закони своєї власної країни, що це просто дивно. Їм начхати на закони».
Найближчими днями поїду спілкуватися з родичами, дружиною і дітьми до Нідерландів, а так буду пересуватися всією Європою
Саакашвілі розповів, що збирається їздити Європою: «Не тільки Польшею. Найближчими днями поїду спілкуватися з родичами, дружиною і дітьми до Нідерландів, а так буду пересуватися всією Європою».
Грузинська влада, це дуже слабка влада, я – творець сучасної грузинської держави
На запитання, чому його екстрадували саме до Польщі, а не до Грузії, Саакашвілі заявив: «Тому що грузинська влада цього категорично не хоче. Це дуже слабка влада, яка сидить в кишені у російського олігарха Іванішвілі. Звинувачення, які вони висунули проти мене, висмоктані з пальця, всі це знають. Частина народу і правоохоронних органів на нашому боці, я – творець сучасної грузинської держави. Якби я там опинився – вони б мене навряд чи змогли б утримати. Вони цього дуже боялися. Коли мене вчора захопили – в Грузії явно була паніка. Влада дуже не хотіла, щоб мене саме туди відправили. Порошенко про це знав, і тому вони цього не зробили».
Саакашвілі підтвердив, що ніхто з представників Генеральної прокуратури України з ним не зв'язувався: «Генеральна прокуратура України зобов'язана була довести справу до суду в Україні. Вони мене звинуватили в організації держперевороту і отриманні грошей від Курченка. Потім виявилося, що запис розмови – монтаж, як я і говорив. Вони практично документально визнали, що це монтаж. Вони відкликали всіх своїх свідків. Вони тільки одного разу мене допитували, а Северіона Дангадзе взагалі не допитували, його просто тримають у в’язниці».
Якщо людину звинувачують в організації держперевороту, то як її можна викидати з країни
«Суддя першої інстанції сказав, що справа фейкова, а суд другої інстанції теж не зумів ніяк обґрунтувати справу. І сам я її теж серйозно не сприймаю: якщо людину звинувачують в організації держперевороту, то як її можна викидати з країни?» – заявив політик.
У мене є квартира в Нідерландах – по суті це все, що у мене зараз є з фінансів
У Польщі багато українців, які нас підтримують. Але скільки потрібно грошей на операцію в Європі – я не знаю, я до цього не готувався
Відповідаючи на запитання про те, хто фінансує його політичну діяльність, Саакашвілі сказав: «Жодних фінансів, зокрема для перебування в Європі, у мене загалом немає. Але для однієї людини небагато потрібно: квиток економ-класу на літак. У мене є квартира в Нідерландах – по суті це все, що у мене зараз є з фінансів. Я буду займатися фандрайзингом (збором коштів – ред.) і в Україні, і за кордоном. Я буду це робити абсолютно легально. В Україні це було важко робити, тому що в Україні треба бути камікадзе, щоб легально давати гроші. Так, у нас були люди, які давали відкрито, але в основному це були американські українці або люди, у яких бізнес в Європі, а не в Україні. І вони не боялися. У Польщі багато українців, які нас підтримують. Але скільки потрібно грошей на операцію в Європі – я не знаю, я до цього не готувався».
Україна після вересня сильно змінилася. І я в це теж вніс свій внесок. Реально олігархат в Україні слабкий
Саакашвілі також наголосив, що він не шкодує про те, що трапилося на україно-польському кордоні у вересні 2017 року: «Україна після вересня сильно змінилася. І я в це теж вніс свій внесок. Реально олігархат в Україні слабкий».
Саакашвілі також заявив у Варшаві, що хоче постати перед «справедливим українським судом»: «У так званій справі державного перевороту і грошей Курченка я вимагаю справедливого українського суду. Якщо Луценко не брехав, коли виступав у парламенті, а всі ми знаємо, що він брехав, коли говорив, що я небезпечний злочинець, то я повинен відповісти перед українським судом. Але якщо я злочинець, то чому я тут, чому мене зараз не судять? Як можна так нахабно ігнорувати правові норми?».
За словами Саакашвілі, перебуваючи в Києві, він ходив на допити у «п'яти-шести справах» і не був на допиті лише одного разу, тому що був у лікаря: «Нехай не намагаються оголосити мене в розшук. Я – тут, не ховаюся і вимагаю від нього (генерального прокурора Юрія Луценка – ред.) допустити мене до слідчих дій, вимагаю від нього допустити мене до судових засідань. Я хочу, щоб мене допитували».
5 лютого суд у Києві відхилив апеляцію Міхеїла Саакашвілі на відмову Державної міграційної служби надати йому політичний притулок в Україні. За словами адвокатів, тепер його можуть екстрадувати до Грузії. Захист заявив про намір оскаржити рішення в Конституційному суді.
У липні 2017 року президент України призупинив надання українського громадянства Міхеїлу Саакашвілі. Підставою для цього назвали те, що він нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства і не повідомив про порушені проти нього кримінальні справи у Грузії.
У вересні минулого року Саакашвілі звернувся до міграційної служби і попросив статус біженця.
3 січня 2018 року суд у Києві відмовився визнавати політика біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України.
5 січня Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі про злісне перевищення повноважень на посаді президента Грузії і засудив його до трьох років в'язниці.
Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»
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