«Без грошей і документів»: Саакашвілі розповів про свою реадмісію до Польщі

12 лютого Саакашвілі був затриманий у центрі Києва. Після цього Держприкордонслужба України повідомила, що його повернули до країни, звідки він «прибув із порушенням українського законодавства». Тоді ж від соратників опозиціонера стало відомо, що його вислали до Польщі, звідки він, не проходячи прикордонного паспортного контролю, прибув до України у вересні 2017 року. Тоді його прихильники просто «внесли» до України, здійснивши прорив кордону.

​Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив про наміри відновити своє колишнє громадянство України, якого його позбавила українська влада.

Коли мене депортували, у мене не було навіть грошей. Куртку з мене скинули, а в ній залишилися ті гривні, які у мене були. І документів у мене теж ніяких з собою не було

«Те, що відбулося вчора, для мене було шоком, – заявив він. – Коли мене депортували, у мене не було навіть грошей. Куртку з мене скинули, а в ній залишилися ті гривні, які у мене були. І документів у мене теж ніяких з собою не було. Мені в літаку видали один аркуш паперу (його віз із собою їхній представник, на якого був оформлений літак, пояснив політик – ред.). Цей листок мені і видали, щоб надати його прикордонникам. І телефону довгий час теж не було».

Саакашвілі підтвердив, що збирається подавати заяву про своє викрадення.

«В Україні наші адвокати написали заяву про вчинення злочину», – пояснив він.

Він також наголосив, що «не сумнівається» в тому, що його реадмісія викличе різку реакцію в світі і всередині України.

«Я думаю, що реакція на це буде. І головна реакція буде від українського народу: він ще раз переконався, з ким має справу – з абсолютним беззаконням, із людьми, які не мають ані найменшого уявлення про закон і законність. Звичайно, за Порошенка мені навряд чи вдасться повернути громадянство, але я думаю, що Порошенку дуже мало часу залишилося при владі. Ми обов'язково його переможемо, але ми його переможемо опором українського народу», – висловив свою думку Саакашвілі про президента Петра Порошенка і владу України.

«18 лютого відбудеться велика акція об'єднаної української опозиції, – зауважив політик. – Це не перша акція і не остання. Протести зростатимуть, розростатимуться, і врешті-решт вони (нинішні представники влади – ред.) змушені будуть капітулювати і забратися з влади».

«Мене вислали до Польщі за наказом Порошенка. І влада – в дуже дурній ситуації, дуже, – зауважив опозиціонер. – Вони настільки не поважають закони своєї власної країни, що це просто дивно. Їм начхати на закони».

Найближчими днями поїду спілкуватися з родичами, дружиною і дітьми до Нідерландів, а так буду пересуватися всією Європою

Саакашвілі розповів, що збирається їздити Європою: «Не тільки Польшею. Найближчими днями поїду спілкуватися з родичами, дружиною і дітьми до Нідерландів, а так буду пересуватися всією Європою».

Грузинська влада, це дуже слабка влада, я – творець сучасної грузинської держави

На запитання, чому його екстрадували саме до Польщі, а не до Грузії, Саакашвілі заявив: «Тому що грузинська влада цього категорично не хоче. Це дуже слабка влада, яка сидить в кишені у російського олігарха Іванішвілі. Звинувачення, які вони висунули проти мене, висмоктані з пальця, всі це знають. Частина народу і правоохоронних органів на нашому боці, я – творець сучасної грузинської держави. Якби я там опинився – вони б мене навряд чи змогли б утримати. Вони цього дуже боялися. Коли мене вчора захопили – в Грузії явно була паніка. Влада дуже не хотіла, щоб мене саме туди відправили. Порошенко про це знав, і тому вони цього не зробили».

Саакашвілі підтвердив, що ніхто з представників Генеральної прокуратури України з ним не зв'язувався: «Генеральна прокуратура України зобов'язана була довести справу до суду в Україні. Вони мене звинуватили в організації держперевороту і отриманні грошей від Курченка. Потім виявилося, що запис розмови – монтаж, як я і говорив. Вони практично документально визнали, що це монтаж. Вони відкликали всіх своїх свідків. Вони тільки одного разу мене допитували, а Северіона Дангадзе взагалі не допитували, його просто тримають у в’язниці».

Якщо людину звинувачують в організації держперевороту, то як її можна викидати з країни

«Суддя першої інстанції сказав, що справа фейкова, а суд другої інстанції теж не зумів ніяк обґрунтувати справу. І сам я її теж серйозно не сприймаю: якщо людину звинувачують в організації держперевороту, то як її можна викидати з країни?» – заявив політик.

У мене є квартира в Нідерландах – по суті це все, що у мене зараз є з фінансів

У Польщі багато українців, які нас підтримують. Але скільки потрібно грошей на операцію в Європі – я не знаю, я до цього не готувався

Відповідаючи на запитання про те, хто фінансує його політичну діяльність, Саакашвілі сказав: «Жодних фінансів, зокрема для перебування в Європі, у мене загалом немає. Але для однієї людини небагато потрібно: квиток економ-класу на літак. У мене є квартира в Нідерландах – по суті це все, що у мене зараз є з фінансів. Я буду займатися фандрайзингом (збором коштів – ред.) і в Україні, і за кордоном. Я буду це робити абсолютно легально. В Україні це було важко робити, тому що в Україні треба бути камікадзе, щоб легально давати гроші. Так, у нас були люди, які давали відкрито, але в основному це були американські українці або люди, у яких бізнес в Європі, а не в Україні. І вони не боялися. У Польщі багато українців, які нас підтримують. Але скільки потрібно грошей на операцію в Європі – я не знаю, я до цього не готувався».

Україна після вересня сильно змінилася. І я в це теж вніс свій внесок. Реально олігархат в Україні слабкий

Саакашвілі також наголосив, що він не шкодує про те, що трапилося на україно-польському кордоні у вересні 2017 року: «Україна після вересня сильно змінилася. І я в це теж вніс свій внесок. Реально олігархат в Україні слабкий».

Саакашвілі також заявив у Варшаві, що хоче постати перед «справедливим українським судом»: «У так званій справі державного перевороту і грошей Курченка я вимагаю справедливого українського суду. Якщо Луценко не брехав, коли виступав у парламенті, а всі ми знаємо, що він брехав, коли говорив, що я небезпечний злочинець, то я повинен відповісти перед українським судом. Але якщо я злочинець, то чому я тут, чому мене зараз не судять? Як можна так нахабно ігнорувати правові норми?».

За словами Саакашвілі, перебуваючи в Києві, він ходив на допити у «п'яти-шести справах» і не був на допиті лише одного разу, тому що був у лікаря: «Нехай не намагаються оголосити мене в розшук. Я – тут, не ховаюся і вимагаю від нього (генерального прокурора Юрія Луценка – ред.) допустити мене до слідчих дій, вимагаю від нього допустити мене до судових засідань. Я хочу, щоб мене допитували».

5 лютого суд у Києві відхилив апеляцію Міхеїла Саакашвілі на відмову Державної міграційної служби надати йому політичний притулок в Україні. За словами адвокатів, тепер його можуть екстрадувати до Грузії. Захист заявив про намір оскаржити рішення в Конституційному суді.

У липні 2017 року президент України призупинив надання українського громадянства Міхеїлу Саакашвілі. Підставою для цього назвали те, що він нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства і не повідомив про порушені проти нього кримінальні справи у Грузії.

У вересні минулого року Саакашвілі звернувся до міграційної служби і попросив статус біженця.

3 січня 2018 року суд у Києві відмовився визнавати політика біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України.

5 січня Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі про злісне перевищення повноважень на посаді президента Грузії і засудив його до трьох років в'язниці.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»