«Прощальний» політ Саакашвілі: хто замовляв музику?

(Матеріал оновлено вказівкою на конкретний літак, використаний для вивезення Міхеїла Саакашвілі, і орієнтовну вартість такого польоту, які встановило розслідування програми «Схеми»)

Затримання силовиками в Києві та реадмісія до Польщі Міхеїла Саакашвілі, екс-президента Грузії, стало чільною темою в українських ЗМІ. Більшість із них звернула увагу на те, що політик перетнув українсько-польський повітряний кордон на борту чартерного літака Beechcraft Premier I. Між тим ані прикордонники, ані Державна міграційна служба, ані правоохоронні органи не змогли пояснити, чому Саакашвілі видворяли чартерним рейсом і хто за нього заплатив. Тим часом на Банковій спростовують повідомлення в медіа про те, що екс-президента Грузії видворили з України «літаком Порошенка». А, як встановило розслідування «Схем», літак, яким Саакашвілі вивозили до Польщі, – польської реєстрації.

12 лютого ввечері в аеропорту «Варшава-Шопен» сів восьмимісний літак моделі Beechcraft Premier I, який перед цим вилетів з аеропорту «Бориспіль».

Невдовзі польські прикордонники повідомили, що отримали запит української сторони про реадмісію (повернення до країни, з якої прибула особа) Міхеїла Саакашвілі та впустили колишнього президента Грузії до Польщі.

«Прикордонна служба інформує, що 12 лютого пан Міхеїл Саакашвілі прийнятий на території Польщі. Підставою для ухвалення рішення була заява про реадмісію, подана Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком громадянки держави-члена Європейського союзу (дружина Саакашвілі – громадянка Нідерландів – ред.), запит української сторони був розглянутий позитивно», – заявили в прикордонній службі Польщі.

​Але хто організував чартерний рейс? Сам Саакашвілі каже, що разом з ним на літаку був ще один пасажир (імовірно, представник замовника рейсу), але він не розмовляв увесь час польоту.

​Державна прикордонна служба України не має стосунку до організації цього чартеру, заявив в ефірі Радіо Свобода речник ДПСУ Олег Слободян.

Державна прикордонна служба не займається організацією авіаційних перевезень

«Державна прикордонна служба не займається організацією авіаційних перевезень… Так, ми дійсно супроводжували Міхеїла Саакашвілі до аеропорту, але обставин чи навіть повноважень, щоб займатися цим питанням і уточнювати якісь аспекти, пов’язані з перельотами, це не є нашими обов’язками і не входить до нашої компетенції, – сказав Слободян. – Ми допомогли міграційній службі виконати їхнє рішення про повернення Міхеїла Саакашвілі до країни, звідки він прибув свого часу незаконно».

​За його словами, участь в операції видворення Саакашвілі брали співробітники Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби і Національної поліції.

Між тим народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко написав, що «Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який виконав літак Beechcraft Premier I», і що «власником цього літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить Петру Олексійовичу Порошенку».

​Журналіст Сергій Щербина додав, що цей конкретний літак уже фігурував у VIP-перевезеннях українських політиків, а одного разу його навіть використовували для екстрадиції бізнесмена В’ячеслава Платона на запит Молдови.

Схожі повідомлення з’являються в опозиційних до Банкової українських медіа.

Представники Адміністрації президента України на це відповіли, що чартерний літак, на якому видворили Саакашвілі з України, не має ніякого стосунку до Порошенка.

​«Той літак настільки ж далекий від Порошенка, як екс-президент Грузії – від своєї рідної Батьківщини», – зауважив у соцмережах керівник головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко.

VIP-депортація Саакашвілі могла б коштувати і 12 тисяч євро

Двомоторний літак американського виробництва Beechcraft Premier I вміщує від 6 до 8 пасажирів, підіймається на висоту 12 кілометрів і розвиває швидкість 840 кілометрів на годину. Він є комфортним, надійним і досить популярним у сфері чартерних перевезень в Україні, свідчить інформація на сайтах компаній, котрі організовують чартерні рейси.

Радіо Свобода зв’язалося з деякими з них як звичайний клієнт і поцікавилося, скільки коштуватиме 750-кілометровий переліт з Києва до Польщі.

«Якщо йдеться про 6-місний літак, то чартерний рейс до Варшави коштуватиме від 10 до 12 тисяч євро, однак усе залежить від того, за скільки днів ви робите замовлення», – повідомив представник компанії перевізника. За його словами, година оренди такого літака обходиться приблизно у 3500 євро.

Представник перевізника признався, що упродовж дня до нього телефонують представники українських телеканалів і цікавляться вартістю такого рейсу.

Чи замовили літак спеціально для Саакашвілі, чи його підсадили до інших пасажирів на борт чартерного рейсу? Запити про це Радіо Свобода розіслало до прикордонної та міграційної служб, до правоохоронних та інших відомств, які могли брати участь у підготовці перельоту. Недержавні авіаційні експерти факт «VIP-реадмісії Саакашвілі» коментувати відмовляються.

«Це не є питанням авіатранспорту, це є питанням політики, тому я не хочу цього коментувати», – відповів Радіо Свобода Євген Трескунов, керуючий партнер товариства з обмеженою відповідальністю «Авіаплан».

«Схеми»: Саакашвілі вивезли на польському літаку, орієнтовна вартість – 8 тисяч євро

Тим часом журналістське розслідування програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») встановило: авіаційний рейс, яким 12 лютого був відправлений до Польщі екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, виконав орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A, що належить польській авіакомпанії.

Літак з бортовим номером SP-RDW вилетів о 16:33 12 лютого з аеропорту «Бориспіль» у Києві до Варшави.

Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story з бортовим номером SP-RDW.

Як стало відомо журналістам, в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

«Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами», – підтвердили цю інформацію в польській компанії Jet Story.

Проте в польській компанії, що здає в оренду борт, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповісти на запитання, хто оплатив цей переліт.

При цьому, як вдалося з’ясувати «Схемам», компанія пропонує своїм клієнтам переліт на такому літаку в напрямку Київ – Варшава за 8 тисяч євро.

У відповідь на письмове запитання журналістів програми в авіакомпанії Jet Story відповіли: «Цей літак буде доступним наступного тижня, після технічного обслуговування. Вартість такого перельоту – 8 тисяч євро».

«Схеми» очікують на відповіді на запитання, хто і яким чином оплатив переліт, від Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

Чартерний літак – спосіб безпрецедентний, але законний

Між тим екс-міністр транспорту України Йосип Вінський запевнив Радіо Свобода, що теоретично особу мають видворити з України будь-яким видом транспорту, в тому числі чартерним рейсом, однак до Саакашвілі таких прецедентів не було.

Наскільки я знаю, в Україні чартерні рейси для видворення (депортації) людей раніше не використовувалися

«Можна й автомобілем чи потягом доправити людину до кордону – якогось особливого порядку в цьому розумінні законом не встановлено. Є вимоги закону до інших моментів, зокрема до дотримання прав людини. Загалом чартери – це приватні перевезення. І наскільки я знаю, в Україні чартерні рейси для видворення (депортації) людей раніше не використовувалися. Але ж ми розуміємо, що випадок Міхеїла Саакашвілі – це окреме питання. Ідеться про політичну розправу над людиною», – стверджує екс-міністр транспорту.

Використання чартеру для реадмісії екс-президента Грузії до Польщі формально не є якимось порушенням, важливішим є дотримання міжнародних норм про видворення особи, пояснює Радіо Свобода правозахисник Володимир Чемерис.

Людина незаконно перетнула кордон, і повертати її до іншої країни можуть будь-яким способом. Сам переліт якраз не викликає запитань

«Наскільки я розумію, йдеться про реадмісію. Тобто людина незаконно перетнула кордон, і повертати її до іншої країни можуть будь-яким способом. Можуть посадити цю особу в чартерний рейс або «рейсовий», пробачте за тавтологію, рейс – не має значення. До речі, сам Саакашвілі не до кінця зрозумів, що за другий пасажир летів з ним у літаку, він міг лише здогадуватися. Але сам переліт якраз не викликає запитань. Зауважте, польська сторона прийняла цю реадмісію, впустила цей літак і дозволила посадку, і в них не виникло запитань», – констатує Чемерис.

12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва.

Згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що Міхеїла Саакашвілі повернули до країни, звідки він «прибув, порушуючи українське законодавство», за процедурою реадмісії. Саакашвілі видворили до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017 року.