Саакашвілі вивезли на польському чартері, вартість такого польоту – 8 тисяч євро – «Схеми»

Авіаційний рейс, яким 12 лютого був відправлений до Польщі екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, виконав орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A, що належить польській авіакомпанії. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Літак з бортовим номером SP-RDW вилетів о 16:33 12 лютого з аеропорту «Бориспіль» у Києві до Варшави.

Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story з бортовим номером SP-RDW.

Як стало відомо журналістам, в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

«Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами», – підтвердили цю інформацію в польській компанії Jet Story.

Проте в польській компанії, що здає в оренду борт, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповісти на запитання, хто оплатив цей переліт.

При цьому, як вдалося з’ясувати «Схемам», компанія пропонує своїм клієнтам переліт на такому літаку в напрямку Київ – Варшава за 8 тисяч євро.

У відповідь на письмове запитання журналістів програми в авіакомпанії Jet Story відповіли: «Цей літак буде доступним наступного тижня, після технічного обслуговування. Вартість такого перельоту – 8 тисяч євро».

«Схеми» очікують на відповіді на запитання, хто і яким чином оплатив переліт, від Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. Згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що Міхеїла Саакашвілі повернули до країни, звідки він «прибув, порушуючи українське законодавство», за процедурою реадмісії. Саакашвілі вислали до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017 року.