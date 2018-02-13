Грузія вимагатиме від Польщі екстрадиції Міхеїла Саакашвілі, якщо колишній президент Грузії, якого 12 лютого видворили з України, затримається на території цієї держави. Про це заявили представники парламентської більшості Грузії та голова парламенту. У Грузії колишнього президента вже засудили заочно за звинуваченням у приховуванні вбивства, також його розшукують за низкою інших звинувачень.

У Грузії політичні супротивники Міхеїла Саакашвілі зустріли з надією звістку про те, що колишнього президента було видворено з України. На думку одного з лідерів парламентської більшості Грузії Александре Кантарії, це означає, що незабаром Саакашвілі може постати перед судом уже не заочно й відповісти на звинувачення у зловживанні владою, розкраданні бюджетних коштів та насильницькому розгоні протестів у 2007 році.

Якщо Саакашвілі залишиться у Польщі, ми перешлемо запит на екстрадицію туди

«Якщо Саакашвілі залишиться в Польщі, ми перешлемо запит на екстрадицію туди», – заявив Кантарія в інтерв’ю грузинському новинному телеканалу Palitranews. Він також нагадав про справу, в якій вирок уже пролунав: у січні колишнього президента Саакашвілі було заочно засуджено до трьох років позбавлення волі за спробу приховати свідчення про вбивство грузинського банкіра старшими посадовими особами Міністерства внутрішніх справ під час його президентства.

Вже через кілька годин прокуратура Грузії підтвердила, що вона звернулася до польської сторони із запитом про екстрадицію, і це звернення залишається чинним.

Як мовиться в повідомленні, грузинська Головна прокуратура звернулася до Польщі в цій справі ще 4 серпня минулого року, коли поширилася інформація про те, що Саакашвілі перебував у Варшаві.

«4 серпня, на підставі інформації, що поширилася в ЗМІ, згідно з якою, розшукуваний грузинськими правоохоронними органами Міхеїл Саакашвілі перебував на території Республіки Польща, прокуратура Грузії звернулася до польської сторони по каналах Інтерполу», – повідомила грузинська прокуратура.

Голова парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе в інтерв’ю «Голосові Америки» сказав, що в Грузії з політичної точки зору немає жодного інтересу до Саакашвілі, бо він не має жодної політичної ваги в Грузії.

До виборів 2016 року його «Об’єднаний національний рух» становив певний ризик для грузинської демократії, але більше не становить. Що стосується юридичної частини, то це справа правоохоронних органів

«До виборів 2016 року його «Об’єднаний національний рух» становив певний ризик для грузинської демократії, але більше не становить. Що стосується юридичної частини, то це справа правоохоронних органів, вони повинні вирішити», – заявив голова парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, перебуваючи у Вашингтоні.

Сам Міхеїл Саакашвілі ніякої екстрадиції до Грузії не очікує. На прес-конференції у Варшаві він заявив, що планує відвідати родину в Нідерландах, а потім, подорожуючи Європою, продовжити звідти свою політичну діяльність в Україні.

«Я збираюся побачитися з родиною, зі своїми синами у Голландії, і я буду пересуватися по цілій Європі. Польща – це Європа, в Європі немає кордонів. У Польщі мене дуже гарно приймають, дуже тепло, я почуваюся тут серед друзів, але я буду пересуватися – у мене справи в Україні, і в Грузії, але в першу чергу в Україні. Я їх не відділяю одну від одної: якщо Україна виживе, то і Грузія буде в добрій формі», – сказав Саакашвілі.

В інтерв’ю «Настоящему времени», що є спільним проектом Радіо Свобода в співпраці з «Голосом Америки», Міхеїл Саакашвілі заявив, що не ставиться серйозно до вимог про екстрадицію з боку грузинської влади.

«Грузинська влада цього категорично не хоче. Це дуже слабка влада, яка сидить у кишені у російського олігарха Іванішвілі. Це є найбільший приватний акціонер «Газпрому». Їхні справи всі висмоктані з пальця, всі це знають, так само, як і справи проти мене в Україні. Вони самі ці справи серйозно не сприймають. Вони б не змогли мене втримати у тюрмі. Вчора, коли мене захопили, в Грузії почалася паніка, і вони дуже не хотіли, щоб їм підкинули свиню. Але Порошенко про це знав і цього не зробив», – стверджував Саакашвілі.