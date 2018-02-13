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13 Лютий 2018, Київ 09:04
Політика

Радіо Свобода Daily: Як Саакашвілі повертали до Польщі (хронологія)

Екс-голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі виходить із готелю Fairmont Grand Hotel. Київ, 9 лютого 2017 року

Шлях Саакашвілі в Україні

Екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі депортували до Польщі. Далі – коротка хронологія подій.

Що відбулося? Саакашвілі затримали 12 лютого у ресторані в центрі Києва. За словами соратників політика, його схопили невідомі люди у військовій формі. Приблизно о 17:30 лідера партії «Рух нових сил» повернули до країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство», прорвавши кордон. Про це заявили у Держприкордонслужбі України.

Де зараз Саакашвілі? Польські прикордонники підтвердили, що Саакашвілі «прийняли на території Польщі».Так він опинився у Варшаві. Захист Саакашвілі каже, що той законно перебував в Україні. А прибічники партії «Рух нових сил» пікетували Адміністрацію президента України.

Що каже сам політик? Міхеїл Саакашвілі назвав своє видворення «незаконним викраденням». І розповів про обставини затримання: «У кафе увірвались, посадили в бус. Вони намагались закрити мені очі, зав'язати руки. Посадили у машину, яка довго кружляла по Києву. Висадили в «Борисполі», потім підігнали літак, скрутили руки та грубо посадили на нього».

Передісторія. 10 вересня 2017 року Саакашвілі потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав його винним у незаконному перетині кордону України. Позов про визнання його біженцем Саакашвілі програв. Протягом перебування в Україні політик провів низку акцій, під час яких, зокрема, вимагав імпічменту президенту Порошенку. За кілька годин до депортації Петро Поршенко сказав, що Саакашвілі могли б видворити, але він би цього не хотів.

Більше про видворення Саакашвілі з України та реакції на це, читайте на сайті Радіо Свобода.

Далі про люстрацію і боротьбу з корупцією в Україні

– Керівник Апарату Адміністрації президента Олексій Дніпров уникнув люстрації завдяки листу очільника Національного агентства з питань держслужби Костянтина Ващенка на адресу Адміністрації президента. У листі Ващенко роз’яснив, що Дніпров не підлягає люстрації, бо за часів президентства Віктора Януковича мав посаду «заступник міністра – керівник апарату».

– Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагається через суд зняти з посади голову Державної аудиторської служби України Лідію Гаврилову – через підозру в незаконному збагаченні. Утім, апеляційний суд Києва переніс розгляд справи на березень. Раніше детективи НАБУ виявили, що упродовж двох останніх років Гаврилова отримала у власність майно на суму майже 10 мільйонів гривень. Сама чиновниця каже, що отримала нерухомість, валюту та золоті зливки не корупційним шляхом, і що частина вилучених в неї вдома цінностей їй не належать.

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Не «опускайте рук», навіть коли здається, що все втрачено!

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