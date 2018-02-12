«Вишукана помста за антиукраїнські закони»: соцмережі обговорюють реадмісію Саакашвілі до Польщі

12 лютого у ресторані в центрі Києва затримали екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, а згодом відправили до Польщі на підставі заяви про реадмісію, яку подала Державна прикордонна служба України (ДПСУ.) Цю новину користувачі соцмереж зустріли палкими дискусіями і жартами.

На законності реадмісії Міхеїла Саакашвілі наголошує радник президента України Юрій Бірюков:

Із ним погоджується і політолог Олександр Палій.

«Якби була хоч мінімальна зачіпака, поляки б на тлі нинішньої бандерофобії вхопилися б за неї й відправили б його назад», – наголошує він.

Користувач Twitter Сніжок вважає, що Саакашвілі таким чином справедливо поплатився за порушення українського кордону:

А от користувач Twitter Нецензурний пропонує вислати з України і тих, хто запросив сюди екс-президента Грузії.

«Це буде чесно», – пояснює він.

«Чому Саакашвілі затримують тільки в таких місцях, які в моєму прайс-листі зазначені під грифом «тимчасово недоступно, перетелефонуйте, коли розбагатієте»? – дивується користувач Twitter Юрій Гудименко. –Чому не в палатці в Маріїнському? Загадка».

​Політолог Віталій Кулик вважає, що логіку Банкової хоч і «можна зрозуміти», депортація Саакашвілі в Європу «не принесе бажаного Банковій спокою».

«На Банковій вважають, що вони позбавилися Саакашвілі і, видаливши його з території України, протестний рух зійде нанівець. Насправді, депортація Міхо лише радикалізує його. На місце лідерів протесту вже вибудувалася черга. А те, що запит на протест у суспільстві є, кажуть більшість соціологів. Придушення незадоволення тільки поглиблюватиме кризу», – пояснює експерт.

Непослідовно-послідовна влада?

Тим часом деякі натякають на непослідовність влади. Наприклад журналіст Євген Будерацький зазначає, що «зовсім нещодавно з головної трибуни Верховної Ради генпрокурор прямо звинувачував Саакашвілі у державній зраді та співпраці з Курченком, а тепер його спокійно видворяють (?)».

«Тобто він тепер не зрадник, а просто порушувач кордону? А як же суд? А як же звинувачення? Це ж держзрада, а не хуліганка на вулиці, агов? Чи вже ні?» – запитує він.

На це звертає увагу й інший журналіст – Азад Сафаров: «Тобто правильно я зрозумів. Саакашвілі звинувачували у змові з оргзлочинністю, Луценко тряс кулаками з трибуни, обіцяючи скандальні кримінальні справи проти злочинця, що намагався вчинити держпереворот, а потім цю людину просто висилають з країни? Залізна логіка».

«Радикальне і мужнє рішення влади по беспонтовому Саакашвілі виглядає доволі жалюгідно», – пише блогер Іван Оберемко.

На ці ж деталі звертає увагу і журналіст Дмитро Гнап:

Водночас в ситуації з очільником партії «Рух нових сил», на його думку, є і певні причинно-наслідкові зв'язки:

Журналіст Олег Базар теж провів певні закономірності у ситуації з Саакашвілі:

«Усе – в найкращих традиціях Віктора Федоровича», – прокоментувала це журналістка Соня Кошкіна.

Боротьба за владу і бізнес?

Частина користувачів ситуацію, що склалася навколо Саакашвілі, пояснює «боротьбою за владу».

«Все, що відбувається нині, – це банальна боротьба за владу. Які люди, така і якість їх боротьби. Правди і справедливості тут з боку жодного актора цього цирку, на жаль, немає. От це головне, що ви маєте знати», – зазначила юрист Марина Ставнійчук.

​«Бізнес ділять 100%​» – припускає користувачка Twitter Natasha‏:

«​Помста полякам за антибандерівський закон»

А от член Колегії МОН Сергій Горбачов називає реадмісію Саакашвілі до Польщі «вишуканою помстою за антиукраїнські закони»:

Такої ж думки і журналіст Дмитро Хилюк:

​А також користувачі Twitter Віктор Бентін:

І Олена Герасимова:

Про це пише і письменник Павло Бондаренко.

«Порошенко таки має і розум, і неабияке почуття гумору», – підсумовує він.

«Сценарій для Міхо під польські «потреби»

Частина користувачів акцентувала свою увагу на польському аспекті сьогоднішніх подій в іншому ракурсі.

«ФСБ зараз терміново переписує сценарій для Міхо під польські «потреби», – прогнозує користувач Twitter Наталя Капінус.

​«А поляки тепер зможуть нормально з нашою владою торгуватися: Так, або визнаєте події на Волині-43 геноцидом поляків, або повертаємо вам Саакашвілі!» – пише журналіст Мілан Лєліч.

Покращення і жити по-новому вже сьогодні

Тим часом дехто іронізує, що саме реадмісія Саакашвілі «​покращить»​ життя в країні. Зокрема, це робить блогер Сергій Наумович:

​А також журналіст Вахтанг Кіпіані.

«Ну, тепер заживемо по-новому. Техас, як відомо, можуть грабувати лише техасці», – пише він.

«​Гарний спосіб не заплатити за рахунок у ресторані»​

Ну і куди ж без жартів. У когось виникли алюзії на фільм «Термінал»:

Хтось жартує про рахунок у ресторані:

Хтось нагадує про циклічність історії:

​А хтось радить не забути про Тимошенко:

І хоче, щоб події в Україні відбувалися не так динамічно:

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